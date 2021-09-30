2-й тур Лиги Европы. Наполи дома уступил Спартаку, Лестер проиграл в Польше

30 сентября проходят матчи второго тура группового этапа Лиги Европы

  • 30.09.2021 22:10
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  • 1 комментарий
2-й тур Лиги Европы. Наполи дома уступил Спартаку, Лестер проиграл в Польше
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.

Итальянский «Наполи» дома уступил московскому «Спартаку» (2:3), «Лестер» потерпел поражение от «Легии» в Польше (0:1).

У «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко вышел в основном составе на матч против «Рапида» из Вены (2:0).

Украинец Александр Зубков – в запасе «Ференцвароша» в игре против «Бетиса».

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига Европы 2021/22

2-й тур, 30 сентября

  • Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1
  • Легия (Польша) – Лестер (Англия) – 1:0
  • Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0
  • Наполи (Россия) – Спартак Москва (Россия) – 2:3
  • Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1
  • Спарта Прага (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0
  • Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3
  • Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 30.09.2021 22:22
    +3
    Фига себе, спартачи удержались до 90+11
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