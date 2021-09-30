2-й тур Лиги Европы. Наполи дома уступил Спартаку, Лестер проиграл в Польше

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.
Итальянский «Наполи» дома уступил московскому «Спартаку» (2:3), «Лестер» потерпел поражение от «Легии» в Польше (0:1).
У «Вест Хэма» украинец Андрей Ярмоленко вышел в основном составе на матч против «Рапида» из Вены (2:0).
Украинец Александр Зубков – в запасе «Ференцвароша» в игре против «Бетиса».
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
2-й тур, 30 сентября
- Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1
- Легия (Польша) – Лестер (Англия) – 1:0
- Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0
- Наполи (Россия) – Спартак Москва (Россия) – 2:3
- Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1
- Спарта Прага (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0
- Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3
- Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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