Стало известно, когда Кривбасс определился с новым тренером

Наставник будет назначен после матча с «Оболонью»

  • 30.09.2021 14:12
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  • 1 комментарий
Стало известно, когда Кривбасс определился с новым тренером
© ФК Кривбасс Кривой Рог

После домашнего разгрома от «Металлиста» (0:5) в отставку был отправлен главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько.

Перед тренировкой в четверг Приходько попрощался с футболистами «Кривбасса», пожелав им выполнения поставленной задачи на сезон.

Преемник Приходько будет определен после поединка 11-го тура Первой лиги с «Оболонью», который состоится 1 октября в Киеве. Пока что клубное руководство ведет переговоры с потенциальными претендентами. В СМИ назывались имена Романа Григорчука, Владимира Шарана и Игоря Климовского.

«Кривбасс» занимает второе текущее место в Первой лиге, набрав 20 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    maxno
    online
    maxno, 30.09.2021 14:27
    0
    Не плохой подбор тренеров . Кто станет тренером Удачи и возвращения в УПЛ . А в УКРАИНЕ чтобы становилось больше сильных команд .
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