Стало известно, когда Кривбасс определился с новым тренером

После домашнего разгрома от «Металлиста» (0:5) в отставку был отправлен главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько.

Перед тренировкой в четверг Приходько попрощался с футболистами «Кривбасса», пожелав им выполнения поставленной задачи на сезон.

Преемник Приходько будет определен после поединка 11-го тура Первой лиги с «Оболонью», который состоится 1 октября в Киеве. Пока что клубное руководство ведет переговоры с потенциальными претендентами. В СМИ назывались имена Романа Григорчука, Владимира Шарана и Игоря Климовского.

«Кривбасс» занимает второе текущее место в Первой лиге, набрав 20 очков.