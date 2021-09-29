29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Бавария – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 12 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Роберт Левандовски, 27 мин.
Источник — Sport.ua
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