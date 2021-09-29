Джарсубек ЯХШИБОЕВ: «Даже не представлял, что забью Реалу»

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

Полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев стал автором забитого мяча. Футболист поделился впечатлениями.

«Что я почувствовал в тот момент? Я с детства мечтал сыграть с «Реалом». Я хотел забить, но не представлял, что сделаю это», — сказал Яхшибоев.

Напомним, что «Шериф» пошутил над «Реалом» после сенсационной победы в матче Лиги чемпионов.