ПСЖ – Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз специалиста на матч Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 13:32
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ПСЖ – Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ман Сити».

«Фавориты группы А встречаются между собой в Париже. Это очень интересно! С приходом Месси звездный ПСЖ решил завоевать все возможные титулы. Парижане очень уверенно идут в Лиге 1. У них после восьми туров 24 очки, и они опережают второй «Ланс» на 9 баллов. Наверное, после первого круга ПСЖ может стать чемпионом Франции. Но странно, что они потеряли очки в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1). Странно, потому что у них в составе было супертрио Месси, Неймар и Мбаппе. Уже приносит пользу новичок команды марокканец Хакими. Благодаря его дублю парижане в гостях победили «Метц» (2:1). Также он забил «Труа» и отдавал голевые пасы. Такое ощущение, что Ашраф давно играет в этой именитой команде. В двух предыдущих матчах не играл Месси, который восстанавливается от повреждения. Но Лионель и Верратти, насколько мне известно, готовятся к матчу с «Ман Сити». ПСЖ и без Месси имеет прекрасный атакующий потенциал. В чемпионате Франции они в среднем забивают почти три гола, не менее двух мячей за поединок. Но в связи с остро атакующей моделью игры парижан им не всегда удается не пропустить. Только в трех матчах из девяти они не пропустили. А в шести поединках им забивали. ПСЖ будет сложно противостоять фирменной игре команды Гвардиолы. Накануне «горожане» уверенно переиграли своего обидчика и победителя Лиги чемпионов «Челси», который тренирует Тухель. А немецкий специалист недавно, кстати, тренировал парижан. После череды неудачных матчей на старте сезона, что я связываю с тем, что «горожане» не купили топ-форварда, «Ман Сити» разозлился на себя. Команда начала куражиться в поединках со своими соперниками. Судите сами! «Горожане» разгромили 5:0 «Норвич» и «Арсенал», 6:1 был побежден «Уиком» и 6:3 - «Лейпциг». А 25 сентября в гостях «Ман Сити» по всем статьям победил «Челси» (1:0). В этом матче владение мячом было 60 на 40 в пользу «горожан», 15:5 по ударам по воротам. Также «Ман Сити» не позволил нанести ни одного удара в створ своих ворот. Не помню, когда такое было, чтобы «Челси» в створ ворот не попал. По угловым 13:4! Трижды «Ман Сити» упустил стопроцентные голевые моменты. 11:2 счет по ударам из-за пределов штрафной. 85 процентов точность передач. Это свидетельствует о желании реабилитироваться за неудачи прошлого сезона в поединках с лондонцами. Это характеризует командный дух на решающие матчи и командную готовность во всех аспектах. Кстати, номинальный форвард Жезус играл не на своей позиции. Он играл справа, а Фоден выполнял роль ложной девятки. А Стерлинг и Торрес не попали в старт. Может, впервые, работая в «Сити», Пеп решил соблюсти игровой баланс, о котором я постоянно говорю. То есть в составе были четыре функциональных защитника Уокер, Диаш, Канселу, Ляпорт и опорник Родри. Они обеспечили надежную игру в обороне. Это дало возможность группе атаки Де Брюйне, Силве, Жезусу, Гриллишу и Фодену творчески работать на созидание. Им не нужно было постоянно возвращаться на свою половину поля для защиты своих ворот. В матче с «Челси» весь «Ман Сити» располагался на половине поля лондонцев и с помощью прессинга, а также своевременных командных перестроений разрушил фирменную игру соперника.

В матче с ПСЖ в тактике «Ман Сити» будут внесены коррективы в зависимости от стартового состава парижан. Но в любом случае «горожане» попробуют получить преимущество в средней линии с целью получения свободных зон в обороне с последующими проникновениями через них. У каждой команды свои козыри, свои классные футболисты всех амплуа. Форварды ПСЖ значительно класснее своих оппонентов из Сити. Но у «горожан» тоньше диспетчерский конструктив и более классный тренер, выигравший все, что возможно.

Я не вижу победителя в этом матче. Игра будет сбалансированной, надежной и очень организованной. Потенциал атаки позволяет предположить, что обе команды забьют. Важно, чтоб Пеп и дальше в таких матчах придерживался игрового баланса. Не пропустите этот шикарный матч!», - сказал Грозный.   

Матч «ПСЖ» – «Ман Сити» состоится 28-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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