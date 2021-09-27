Динамо летит в Мюнхен. Луческу взял на матч с Баварией 24 футболиста

Делегация киевского «Динамо» отправилась в Германию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Тренерский штаб «бело-синих» во главе с Мирчей Луческу взял в Германию 24 игрока.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх.

Нападающие: Шкурин, Супряга.

Вылет в Мюнхен запланирован на 17:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть больше двух часов.

Во вторник, 28 сентября, главный тренер «Динамо» и один из игроков «бело-синих» ответят на вопросы представителей СМИ в рамках предматчевой пресс-конференции, после чего футболисты испробуют газон «Альянц Арены».

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени.