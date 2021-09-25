Рух - Динамо - 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 9-го тура УПЛ «Рух» Львов принимал на своем поле киевское «Динамо» и уступил 0:2.
Рух - Динамо 0:2. Обзор матча
Рух - Динамо 0:1. Пенальти и гол Цыганкова
Рух - Динамо 0:2. Гол Гармаша
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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