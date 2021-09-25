Неожиданное поражение. Алавес в гостях обыграл Атлетико

В поединке 7-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» неожиданно проиграл «Алавесу» в гостях со счетом 0:1.
«Алавес» — «Атлетико» — 1:0
Гол: Лагуардиа, 4
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Тачи, 79), Мойя (Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пельистри, 61), Риоха (Сауль Гарсия, 87).
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Корреа, 59), Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61), Карраско (Лоди, 59), Кондогбиа (Матеус Кунья, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн.
Предупреждения: Савич (17), Силла (31), Лум (36), Триппьер (53), Кондогбиа (55).
Источник — Sport.ua
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