7-й тур
Алавес
1 : 0
Атлетико Мадрид
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Неожиданное поражение. Алавес в гостях обыграл Атлетико

Мадридский клуб проиграл аутсайдеру Ла Лиги

  • 25.09.2021 16:54
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Неожиданное поражение. Алавес в гостях обыграл Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 7-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» неожиданно проиграл «Алавесу» в гостях со счетом 0:1.

«Алавес» — «Атлетико» — 1:0
Гол: Лагуардиа, 4

«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Тачи, 79), Мойя (Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пельистри, 61), Риоха (Сауль Гарсия, 87).
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Корреа, 59), Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61), Карраско (Лоди, 59), Кондогбиа (Матеус Кунья, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн.
Предупреждения: Савич (17), Силла (31), Лум (36), Триппьер (53), Кондогбиа (55).

Источник — Sport.ua

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