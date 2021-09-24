6-й тур
Челси
0 : 0
Ман Сити
25.09.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Челси - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура чемпионата Англии по футболу

  • 24.09.2021 22:15
  • 190 просмотров
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Челси - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 25 сентября в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в Лондоне встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».

Этот матч вызывает повышенный интерес. Ведь в нем сойдутся финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда в Порту 29 мая победил «Челси» со счетом 1:0 благодаря единственному голу в исполнении Хаверца. А вот в чемпионате Англии сезона 2020-2021 годов соперники обменялись гостевыми победами - «Челси» выиграл 2:1, а «Манчестер Сити» 3:1. Кстати, манкунианцы в прошлом сезоне в пятый раз в своей истории выиграли английскую Премьер-Лигу. Что касается «Челси», то клуб из Лондона занял 4 место.  

Матч «Челси» - «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало в 14.30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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