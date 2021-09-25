Английская Премьер-лига. 6 тур

Челси - Манчестер Сити - 0:1

Жезус (53)

Лапорт (65)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Канте (Хаверц, 60), Ковачич, Джейс (Т.Силва, 29), Джорджиньо, Алонсо, Лукаку, Вернер

Запас: Арисабалага, Чилуэлл, Чалоба, Ньигес, Хадсон-Одои, Лофтус-Чик, Зиеш

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брюйне, Фоден, Жезус, Грилиш, Б.Силва

Запас: Стеффен, Аке, Палмер, Лавиа, Фернандиньо, Стоунз, Марез, Стерлинг, Ф.Торрес

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

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71 мин. Опасно! Последовала быстрая контратака хозяев поля, Лукаку сбросил мяч под удар Ковачевичу, тот пробил, но Диаш самоотверженно бросился под мяч и только угловой для Челси.

69 мин. Челси заиграл активнее в атаке. Теперь мяч чаще стал гостить на половине поля Манчестера.

66 мин. Алонсо пробивал перспективный штрафной удар, но мяч попал в сренку и вылетел на угловой.

65 мин. Первое предупреждение в нашем матче. Его получил Лапорт за грубую игру против Лукаку.

62 мин. Лукаку забил мяч в ворота Манчестера, но акрбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.

61 мин. Момент! Контратака гостей привела к тому, что после прострела Канселу Менди отбил мяч в сторону, но его подхватил Жезус. Последовал удар по воротам и Т.Силва отбил мяч с линии ворот.

60 мин. Замена у Челси. Вместо Канте на поле вышел Хаверц.

58 мин. Момент! Грилиш получил мяч в штрафной площади хозяев поля, обыграл защитника и пробил в дальний угол - Менди кончиками пальцев коснулся мяча и тот пролетел рядом со штангой.

56 мин. Челси сразу же бросился вперед и заработал угловой. Но после подачи мяча с угла поля, защитники Манчестера выбили его из штрафной.

53 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Жезус. Манчестер разыграл угловой на левом фланге, последовала передача на линию штрафной на Канселу, тот пробил, но мяч от защитника отскочил к Жезусу, который развернулся и правой ногой с небольшим рикошетом отправил мяч в сетку ворот.

51 мин. Контратака Челси ничем опасным для гостей не завершилась.

48 мин. Опасно! Грилиш примерно с линии штрафной бил правой ногой в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

47 мин. Снова гости взяли мяч под свой контроль.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

Getty Images/Global Images Ukraine

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+2 мин. Затяжная атака Челси завершилась без удара по воротам.

45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.

44 мин. Не получилась контратака у хозяев поля. Лукаку неточно отдал передачу на Вернера.

41 мин. Момент! Жезус принял мяч на грудь в штрафной площади Челси и с левой ноги пробил по воротам. Мяч полетел мимо левой штанги.

39 мин. Де Брюйне пробил из-за пределов штрафной площади выше ворот.

36 мин. Игровое преимущество у Манчестер Сити. Давление на ворота хозяев поля усиливается.

34 мин. Опасно! Только сейчас в игре возник первый опасный момент. После углового в исполнении Фодена головой бил Диаш, но Джорджиньо головой выбил мяч, летевший в ворота.

32 мин. Рисунок игры не меняется. Гости владеют мячом и перепасовывают его друг другу, но без острых моментов и ударов по воротам. Челси сосредоточен на обороне своих ворот.

29 мин. Так и есть. Замена у Челси. Вместо Джейса на поле вышел Т.Силва.

27 мин. Снова пауза в игре, которая связана с тем, что Джеймсу оказывается помощь. Наверняка будет вынужденная замена.

25 мин. Показатель владения мячом увеличился для гостей - уже 71 % против 29 % у Челси.

22 мин. Четверть матча сыграна. Пока без опасных моментов.

19 мин. Де Брюйне подал угловой прямо в руки Менди.

18 мин. Угловой заработали футболисты Челси, гости выбили мяч из штрафной площади.

16 мин. Только сейчас прошла первая атака хозяев поля, которую разогнал Вернер. Однако и здесь до удара дело не было доведено.

15 мин. Манчестер по-прежнему больше владеет мячом, но без острых моментов.

12 мин. Джеймсу оказывается медицинская помощь. Пауза в игре.

9 мин. Владение мячом у Манчестер Сити - 68 %, у Челси - 32 %.

7 мин. Второй угловой у ворот Челси. Опять подавал Фоден, но прямо в руки Менди.

5 мин. Еще одна атака Сити ни к чему не привела. Челси пока только обороняется.

3 мин. Манчестер заработал угловой, который подавал Фоден. До удара по воротам дело не дошло.

2 мин. Гости провели первую атаку, но Грилиш упустил мяч за линию ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 25 сентября в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в Лондоне встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».

Этот матч вызывает повышенный интерес. Ведь в нем сойдутся финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда в Порту 29 мая победил «Челси» со счетом 1:0 благодаря единственному голу в исполнении Хаверца. А вот в чемпионате Англии сезона 2020-2021 годов соперники обменялись гостевыми победами - «Челси» выиграл 2:1, а «Манчестер Сити» 3:1. Кстати, манкунианцы в прошлом сезоне в пятый раз в своей истории выиграли английскую Премьер-Лигу. Что касается «Челси», то клуб из Лондона занял 4 место.

Матч «Челси» - «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало в 14.30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.