6-й тур
Челси
0 : 1
Ман Сити
74’   ТВ-трансляция: 

Челси - Манчестер Сити - 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура чемпионата Англии по футболу

  • 25.09.2021 14:30
  • 2940 просмотров
  • 0 комментариев
Челси - Манчестер Сити - 0:1. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 6 тур

Челси - Манчестер Сити - 0:1

 Жезус (53)

 Лапорт (65)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Канте (Хаверц, 60), Ковачич, Джейс (Т.Силва, 29), Джорджиньо, Алонсо, Лукаку, Вернер 

Запас: Арисабалага, Чилуэлл, Чалоба, Ньигес, Хадсон-Одои, Лофтус-Чик, Зиеш 

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брюйне, Фоден, Жезус, Грилиш, Б.Силва

Запас: Стеффен, Аке, Палмер, Лавиа, Фернандиньо, Стоунз, Марез, Стерлинг, Ф.Торрес

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

___________________________________________________________________________

71 мин. Опасно! Последовала быстрая контратака хозяев поля, Лукаку сбросил мяч под удар Ковачевичу, тот пробил, но Диаш самоотверженно бросился под мяч и только угловой для Челси. 

69 мин. Челси заиграл активнее в атаке. Теперь мяч чаще стал гостить на половине поля Манчестера. 

66 мин. Алонсо пробивал перспективный штрафной удар, но мяч попал в сренку и вылетел на угловой. 

 65 мин. Первое предупреждение в нашем матче. Его получил Лапорт за грубую игру против Лукаку. 

62 мин. Лукаку забил мяч в ворота Манчестера, но акрбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд. 

61 мин. Момент! Контратака гостей привела к тому, что после прострела Канселу Менди отбил мяч в сторону, но его подхватил Жезус. Последовал удар по воротам и Т.Силва отбил мяч с линии ворот.  

 60 мин. Замена у Челси. Вместо Канте на поле вышел Хаверц. 

58 мин. Момент! Грилиш получил мяч в штрафной площади хозяев поля, обыграл защитника и пробил в дальний угол - Менди кончиками пальцев коснулся мяча и тот пролетел рядом со штангой. 

56 мин. Челси сразу же бросился вперед и заработал угловой. Но после подачи мяча с угла поля, защитники Манчестера выбили его из штрафной.  

 53 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Жезус. Манчестер разыграл угловой на левом фланге, последовала передача на линию штрафной на Канселу, тот пробил, но мяч от защитника отскочил к Жезусу, который развернулся и правой ногой с небольшим рикошетом отправил мяч в сетку ворот.   

51 мин. Контратака Челси ничем опасным для гостей не завершилась. 

48 мин. Опасно! Грилиш примерно с линии штрафной бил правой ногой в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.  

47 мин. Снова гости взяли мяч под свой контроль. 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

Getty Images/Global Images Ukraine

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+2 мин. Затяжная атака Челси завершилась без удара по воротам. 

45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма. 

44 мин. Не получилась контратака у хозяев поля. Лукаку неточно отдал передачу на Вернера. 

41 мин. Момент! Жезус принял мяч на грудь в штрафной площади Челси и с левой ноги пробил по воротам. Мяч полетел мимо левой штанги.  

39 мин. Де Брюйне пробил из-за пределов штрафной площади выше ворот. 

36 мин. Игровое преимущество у Манчестер Сити. Давление на ворота хозяев поля усиливается.  

34 мин. Опасно! Только сейчас в игре возник первый опасный момент. После углового в исполнении Фодена головой бил Диаш, но Джорджиньо головой выбил мяч, летевший в ворота. 

32 мин. Рисунок игры не меняется. Гости владеют мячом и перепасовывают его друг другу, но без острых моментов и ударов по воротам. Челси сосредоточен на обороне своих ворот. 

 29 мин. Так и есть. Замена у Челси. Вместо Джейса на поле вышел Т.Силва. 

27 мин. Снова пауза в игре, которая связана с тем, что Джеймсу оказывается помощь. Наверняка будет вынужденная замена.  

25 мин. Показатель владения мячом увеличился для гостей - уже 71 % против 29 % у Челси.   

22 мин. Четверть матча сыграна. Пока без опасных моментов. 

19 мин. Де Брюйне подал угловой прямо в руки Менди. 

18 мин. Угловой заработали футболисты Челси, гости выбили мяч из штрафной площади. 

16 мин. Только сейчас прошла первая атака хозяев поля, которую разогнал Вернер. Однако и здесь до удара дело не было доведено. 

15 мин. Манчестер по-прежнему больше владеет мячом, но без острых моментов. 

12 мин. Джеймсу оказывается медицинская помощь. Пауза в игре. 

9 мин. Владение мячом у Манчестер Сити - 68 %, у Челси - 32 %.

7 мин. Второй угловой у ворот Челси. Опять подавал Фоден, но прямо в руки Менди. 

5 мин. Еще одна атака Сити ни к чему не привела. Челси пока только обороняется. 

3 мин. Манчестер заработал угловой, который подавал Фоден. До удара по воротам дело не дошло. 

2 мин. Гости провели первую атаку, но Грилиш упустил мяч за линию ворот. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу 25 сентября в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в Лондоне встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».

Этот матч вызывает повышенный интерес. Ведь в нем сойдутся финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда в Порту 29 мая победил «Челси» со счетом 1:0 благодаря единственному голу в исполнении Хаверца. А вот в чемпионате Англии сезона 2020-2021 годов соперники обменялись гостевыми победами - «Челси» выиграл 2:1, а «Манчестер Сити» 3:1. Кстати, манкунианцы в прошлом сезоне в пятый раз в своей истории выиграли английскую Премьер-Лигу. Что касается «Челси», то клуб из Лондона занял 4 место.  

Матч «Челси» - «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало в 14.30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности