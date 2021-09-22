22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» проходит матч за Суперкубок Украины 2021, в котором играют «Шахтер» и «Динамо». Начало встречи – в 21:00.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 30 мин.
Источник — Sport.ua
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