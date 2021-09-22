ВИДЕО. УЕФА поздравил Роналдо, вспомнив, как он в болоте обыгрывал Спартак

Настоящему мастеру не страшны любые преграды

  • 22.09.2021 13:12
  • 3641 просмотр
  • 12 комментариев
ВИДЕО. УЕФА поздравил Роналдо, вспомнив, как он в болоте обыгрывал Спартак
© ФК Спартак

22 сентября легендарному бразильскому нападающему Роналдо исполняется 45 лет.
 
Официальный аккаунт Лиги Европы поздравил бразильца, вспомнив его феноменальный перфоманс в 1/2 финала сезона 1997/98 тогда еще Кубка УЕФА против московского «Спартака». 
 
На полуфинальной стадии Роналдо с «Интером» дважды обыграл российский клуб со счетом 2:1, в Москве «зубастик» на поле, больше напоминавшем огород, отметился дублем, показав, что качество газона для настоящего мастера не является помехой.

В финале «Интер» разгромил «Лацио» со счетом 3:0.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Женя Матийчук
    online
    Женя Матийчук, 22.09.2021 14:47
    0
    Серж р, 22.09.2021 13:50
    Травмы у него - это следствие нарушения режима. А потом уже они стали хроническими. К сожалению по потенциалу - это лучший игрок всех времен, а по факту один из лучших в 90-е.
    Хоть бы поинтересовались о чем пишете.
    Роналдо пришел в большой футбол уже с хронической травмой колена и играл с ней всю свою карьеру, плюс страшное столкновение на поле играя за интер и рецидив.
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 22.09.2021 14:36
    0
    potemkin78, 22.09.2021 14:19
    № 1 это был Дзанети, он Интер тех годов тащил лет 20
    Хавьер был тогда молод и перспективен.
    А вот его нигерийский конкурент и амплуа Тарибо Вест. Самарано Роналдо очень сильны были.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 14:19
    0
    Обижающийся из Бергамо, 22.09.2021 14:02
    Мне 10 лет я видел как на жопе сидели Тихонов Филимонов а также я смотрел это все кстати по японскому телеку акай)))).
    Это было великолепно.
    Конечно до этого было смешное шоу Штурма из граца и измерение ворот. Но тот Интер Вани самарано Рона это было топище
    № 1 это был Дзанети, он Интер тех годов тащил лет 20
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 22.09.2021 14:02
    0
    Мне 10 лет я видел как на жопе сидели Тихонов Филимонов а также я смотрел это все кстати по японскому телеку акай)))).
    Это было великолепно.
    Конечно до этого было смешное шоу Штурма из граца и измерение ворот. Но тот Интер Вани самарано Рона это было топище
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 22.09.2021 13:59
    0
    Igor Krasnenko, 22.09.2021 13:44
    Какая страна такое и поле (болото)
    Ваты много. Можно подстелить.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 13:57
    0
    Серж р, 22.09.2021 13:50
    Травмы у него - это следствие нарушения режима. А потом уже они стали хроническими. К сожалению по потенциалу - это лучший игрок всех времен, а по факту один из лучших в 90-е.
    да вес у него в норме был токо в ПСВ, а потом он стал Зубастиком
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 13:55
    0
    Серж р, 22.09.2021 13:51
    Это стадион Динамо в Мацкве. Там трибуны алес. Батя говорил, что чуть перегнешься и можно вниз улететь
    это Лужники
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    Серж р
    Серж р, 22.09.2021 13:51
    +2
    Igor Krasnenko, 22.09.2021 13:44
    Какая страна такое и поле (болото)
    Это стадион Динамо в Мацкве. Там трибуны алес. Батя говорил, что чуть перегнешься и можно вниз улететь
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 22.09.2021 13:50
    +2
    potemkin78, 22.09.2021 13:15
    эх травмы травмы
    Травмы у него - это следствие нарушения режима. А потом уже они стали хроническими. К сожалению по потенциалу - это лучший игрок всех времен, а по факту один из лучших в 90-е.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 22.09.2021 13:44
    +3
    Какая страна такое и поле (болото)
    Ссылка
    1927FCDK1927
    1927FCDK1927, 22.09.2021 13:34
    +2
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 22.09.2021 13:15
    +2
    эх травмы травмы
    Ссылка
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