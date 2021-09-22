ВИДЕО. УЕФА поздравил Роналдо, вспомнив, как он в болоте обыгрывал Спартак

22 сентября легендарному бразильскому нападающему Роналдо исполняется 45 лет.



Официальный аккаунт Лиги Европы поздравил бразильца, вспомнив его феноменальный перфоманс в 1/2 финала сезона 1997/98 тогда еще Кубка УЕФА против московского «Спартака».



На полуфинальной стадии Роналдо с «Интером» дважды обыграл российский клуб со счетом 2:1, в Москве «зубастик» на поле, больше напоминавшем огород, отметился дублем, показав, что качество газона для настоящего мастера не является помехой.

В финале «Интер» разгромил «Лацио» со счетом 3:0.