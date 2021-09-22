ВИДЕО. УЕФА поздравил Роналдо, вспомнив, как он в болоте обыгрывал Спартак

22 сентября легендарному бразильскому нападающему Роналдо исполняется 45 лет.
Официальный аккаунт Лиги Европы поздравил бразильца, вспомнив его феноменальный перфоманс в 1/2 финала сезона 1997/98 тогда еще Кубка УЕФА против московского «Спартака».
На полуфинальной стадии Роналдо с «Интером» дважды обыграл российский клуб со счетом 2:1, в Москве «зубастик» на поле, больше напоминавшем огород, отметился дублем, показав, что качество газона для настоящего мастера не является помехой.
В финале «Интер» разгромил «Лацио» со счетом 3:0.
🇧🇷 Ronaldo vs Spartak Moskva, 1998 UEFA Cup semi-final 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 22, 2021
Happy birthday, O Fenômeno! 🎈#HBD | #UEL pic.twitter.com/7gpMDf1IxH
Источник — Twitter
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Роналдо пришел в большой футбол уже с хронической травмой колена и играл с ней всю свою карьеру, плюс страшное столкновение на поле играя за интер и рецидив.
А вот его нигерийский конкурент и амплуа Тарибо Вест. Самарано Роналдо очень сильны были.
Это было великолепно.
Конечно до этого было смешное шоу Штурма из граца и измерение ворот. Но тот Интер Вани самарано Рона это было топище
Это было великолепно.
Конечно до этого было смешное шоу Штурма из граца и измерение ворот. Но тот Интер Вани самарано Рона это было топище
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