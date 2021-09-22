Они питаются кровью. Новый вид насекомых названо честь Симоны Халеп

Румынская теннисистка дала свое согласие на присвоение имени насекомому

  • 22.09.2021 03:20
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Они питаются кровью. Новый вид насекомых названо честь Симоны Халеп
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Исследователи из Университета сельскохозяйственных наук и ветеринарной медицины (USAMV) в Клуж-Напока обнаружили новый вид насекомых в округе Констанца и назвали его Phlebotomus simonahalepae в честь румынской теннисистки Симоны Халеп.

Об открытии было официально объявлено в статье, опубликованной в журнале Parasites & Vectors Magazine. Симона Халеп дала свое согласие на присвоение имени насекомому, согласно научному коммюнике.

Насекомое относится к разновидностям флеботомий – гематофагам. Они питаются кровью другого животного, распространено на всех континентах, но более многочисленно и разнообразно в районах с теплым климатом. По данным USAMV, некоторые виды несут ответственность за передачу серьезных заболеваний людям и животным, таких как лейшманиоз или флебовирусы.

Открытие произошло во время исследования, проведенного в румынском регионе Констанца. Ученые отметили: «Мы были очень рады получить согласие Симоны Халеп через ее менеджера, который проинформировал нас, что наша инициатива для нее – большая честь. Мы посвящаем это научное открытие Симоне Халеп в знак уважения и признательности за ее выступления и за то, как название Румынии звучит в мире».

 

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