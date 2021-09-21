С прицелом на Индиан-Уэллс. Калинина снялась с турнира в Казастане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с турнира WTA 250, который на следующей неделе пройдут в Нур-Султане.
Дальше Калинина заявлена на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс (6-17 октября).
Отметим, что в новой редакции мирового рейтинга украинка установила личный рекорд – 63-е место.
Источник — Большой теннис Украины
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