Унылая ничья. Львов и Металлист мячей не забили

После поражения в прошлом туре от «Вереса» главный тренер «Львова» Олег Дулуб решил несколько изменить стартовый состав своей команды. Вместо Бусько и Алваро с первых минут на поле вышли Грысьо и Шина. Валерий Кривенцов после неудачи в игре с «Динамо» также совершил определенные кадровые изменения. Вместо Савина, Голодюка и Ременюка в стартовый состав «Металлиста 1925» вошли Батюшин, Фабиньо и Протасов.

Хозяева поля активнее начали этот поединок, больше владея мячом, однако первый опасный удар нанесли гости, когда Крыськив издалека пробил над перекладиной ворот. Харьковская команда постепенно выровняла игру и также активно искала пути взятия ворот соперника, но опасных моментов не возникало. Первый же удар в створ ворот немногочисленные зрители на «Арене Львов» дождались только в середине тайма, однако Сидоренко парировал дальний удар Якимца.

Имел возможность открыть счет и Шина, но удар головой у бразильца получился не сильный и в руки вратарю. Одну из атак «Львова» завершал дальним ударом Романчук, но и защитнику горожан не хватило точности. В компенсированное к первому тайму время пытался завершить атаку Фабиньо, но мяч от ноги соперника срикошетил на угловой.

Олег Дулуб, пытаясь изменить ход поединка, начал делать замены своих игроков, выпустив на поле сначала Семенива, а вскоре и Алваро. Имел возможность отличиться Якимец, но Сидоренко, не рискуя, перевел мяч на угловой. В свою очередь сыграл надежно Ильющенков, парируя удар с близкого расстояния Протасова.

Игроки «Металлиста 1925» продолжали больше владеть мячом, и уже Шершень дальним ударом с лёта завершал атаку, но пробил рядом со штангой. Игра снова на некоторое время шла на подступах к воротам и голевых моментов не возникало – из-за неточности передач и ударов. Возможность изменить нули на табло стадиона имел и Ныч, пробивая под перекладину, но Сидоренко без проблем завладел мячом.

Под конец матча гости могли вырвать победу, но Ильющенков в броске перевел на угловой мяч, который после удара Габелка летел под перекладину. В итоге «Львов» не сумел одержать победу и остался на дне турнирной таблицы. «Львов» не побеждает в УПЛ уже 10 игр подряд: 4 ничьи и 6 поражений, а не забивает голы в течение 346-ти минут. Зато завершился пропускной сериал «Львова», который длился 11 матчей (17 мячей). Харьковский клуб впервые в УПЛ не пропустил голов и также впервые завершил матч вничью.

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Львов» – «Металлист 1925» – 0:0.



Романчук (55), Грисьо (62), Махмутович (87), Довгий (90+3) - Ченбай (25), Шершень (78).

«Львов»: Ильющенков, Ныч (Ременяк, 85), Махмутович, Якимец, Политыло (Альваро, 52), Романчук, Шина (Семенив, 46), Довгий, Грисьо (Бусько, 66), Чирьяк, Брикнер.



«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Протасов (Ременюк, 73), Фабиньо (Савин, 79), Крыськив, Батюшин, Марлисон.



Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА