ВИДЕО. Фанаты Динамо и Александрии устроили драку на стадионе

Не лучшее зрелище на НСК Олимпийский

  • 18.09.2021 21:07
  • 10510 просмотров
  • 17 комментариев
ВИДЕО. Фанаты Динамо и Александрии устроили драку на стадионе
© youtube.com

Во время матча 8-го тура УПЛ фанаты «Динамо» и «Александрии» устроили драку на трибунах стадиона НСК Олимпийский.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 22:10
    +1
    А как же мораторий между фанами на время АТО? Теперь же ООС и значит отменили. Сопляки. Там на фото и служивых то не видно. Бакланы одни.
    Их бы в махачи 90-х............................
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    BekXan
    BekXan, 18.09.2021 22:04
    +2
    Есть камеры всех причастных на 2 года запретить посещать футбольные матчи и отправить на месяцок на работы плюс штраф.
    Ссылка
    Николай Хворост
    online
    Николай Хворост, 18.09.2021 22:03
    +1
    Вопрос к полиции, они что не видели что движуха начинается!?
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    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 18.09.2021 22:01 (изменен)
    +1
    А чого такий заголовок? Ніби як влаштували бійку за взаємною ініціативою.
    АЛЕ Ж ЦЕ НЕ ТАК!
    На відео ясно видно, що агресорами якраз були фани ДК, а вболівальники Олександрії походу жертви їх нападу.
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    Антитроль
    Антитроль, 18.09.2021 21:58 (изменен)
    +1
    Igor Krasnenko, 18.09.2021 21:41
    Не путай фанатів із ультрас
    Я про них і писав, ще в кавички взяв.
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    Sunrise
    Sunrise, 18.09.2021 21:52
    +8
    Женщина с коляской, а им без разницы... Ну и твари. Просто нет слов других.
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    Олександр Соколенко
    online
    Олександр Соколенко, 18.09.2021 21:42
    0
    Динамо чемпіон!
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 18.09.2021 21:41
    +2
    Антитроль, 18.09.2021 21:13
    Що ще можна очікувати від київських так званих "фанатів". Одне бидло.
    Не путай фанатів із ультрас
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    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 18.09.2021 21:40
    -1
    Мутанты дырявые
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    baster
    baster, 18.09.2021 21:39
    +9
    Кончені!
    Ссылка
    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 18.09.2021 21:33
    +7
    У уродичей, все ненависть к румыну прошла. Рогатые из за любви к цыгану на селюков наехали?
    Ссылка
    LEOLEO
    LEOLEO, 18.09.2021 21:24
    +14
    Дикари гребанные.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 18.09.2021 21:19
    +14
    Бидло.
    Ссылка
    vruthiy-112
    vruthiy-112, 18.09.2021 21:19
    -4
    Олександрія.!!!
    Ссылка
    Антитроль
    Антитроль, 18.09.2021 21:13
    +6
    Що ще можна очікувати від київських так званих "фанатів". Одне бидло.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 21:12
    +3
    Места не поделили
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    andre_lui
    andre_lui, 18.09.2021 21:11
    +14
    Позор, конечно, дикость..
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