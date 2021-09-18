ВИДЕО. Фанаты Динамо и Александрии устроили драку на стадионе

Во время матча 8-го тура УПЛ фанаты «Динамо» и «Александрии» устроили драку на трибунах стадиона НСК Олимпийский.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Их бы в махачи 90-х............................
АЛЕ Ж ЦЕ НЕ ТАК!
На відео ясно видно, що агресорами якраз були фани ДК, а вболівальники Олександрії походу жертви їх нападу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.