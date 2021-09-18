Динамо - Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 8-м туре УПЛ лидер «Динамо» принимает «Александрию», которая идет на 3-м месте. В новости будут появляться видео лучших моментов и обзор матча.
Как Мирча Луческу сорвался и накричал на арбитра
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Источник — Sport.ua
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