Вторая лига. Матчи 9-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига
9-й тур, 17 сентября
- 16:00 Днепр Черкасcы – Эпицентр Дунаевцы
- 16:00 МФА Мукачево – ЛНЗ Черкасcы
- 16:00 Николаев – Кристалл Херсон
- 17:00 Левый берег Киев – АФСК Киев
- 18:00 Металлург Запорожье – Сумы
Видеотрансляция матча
16:00 Днепр Черкасcы – Эпицентр Дунаевцы
16:00 МФА Мукачево – ЛНЗ Черкасcы
16:00 Николаев – Кристалл Херсон
17:00 Левый берег Киев – АФСК Киев
18:00 Металлург Запорожье – Сумы
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Источник — Sport.ua
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