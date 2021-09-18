Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 0:0

Сваток, 26, Довбик, 43

«Днепр-1»: Кожокару – Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко – Пихаленок, Игнатенко – Гуцуляк, Назаренко, Джурасек – Довбик.

Запасные: Паст, Батагов, Чуже, Билл, Когут, Нельсон, Ди Франко, Лучкевич, Русин.

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Панасенко, Е. Пасич – Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Гук, Полюлях, Петько, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Шестаков.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.​​​​​​​



43 мин. Довбик перед чужой штрафной отмахнулся от Геннадия Пасича.



41 мин. Сваток неудачно попал по ноге Сергийчуку на левом фланге обороны.



39 мин. МОМЕНТ! Довбик принял мяч перед чужой штрафной, ушел под правую, но и пробил в итоге мимо правой штанги!



37 мин. Верес продолжает отсиживаться в обороне, а соперники разбиваются об ее редуты.



35 мин. Гуцуляк не позволил Солдату вывести команду в атаку через длинный пас.



32 мин. Команда Вирта на атаку особо не играет, но и к ее воротам просто так не подойти.



30 мин. Днепряне прессингуют на чужой половине.



28 мин. Довбик принял подачу с правого фланга с нескольких попыток, но так и не пробил – держат чуть ли не всей командой.



26 мин. Сваток рукой остановил проход Сергийчука по правому флангу контратаки.



25 мин. Довбик вновь зацепился за мяч в чужой штрафной, но сразу две его последовательные скидки были прочитаны.



22 мин. Прострел с правого фланга на Довбика бросились перехватывать сразу три соперника. Без шансов на нормальный удар.



20 мин. Пихаленок совершил мелкий фол на левом фланге обороны против Евгения Пасича.



20 мин. Довбик остановил заброс с правого фланга перед входом в штрафную для Пихаленка, но партнер пробил выше ворот.



18 мин. Желтую получил Вирт. Договорился.



16 мин. Геннадий Пасич улетел в контратаку через центральную зону, но у штрафной его без проблем встретили.



15 мин. Нет последнего паса у хозяев. Все атаки рушатся у границ штрафной.



13 мин. Хозяева показывают высокий прессинг на чужой половине.



11 мин. Фол со стороны Джурасека в центре поля против Кучерова.



9 мин. Днепр-1 находится с мячом в ногах у центральной линии.



6 мин. Кравченко запустил мяч в небо, после скидки в полукруг у штрафной от Довбика.



4 мин. Дубинчак заблокировал прострел с правого фланга от Клеца, после чего еще и заставил соперника сфолить на себе.



2 мин. Подача от Назаренко с левого фланга на дальней штанге завершилась фолом Гуцуляка.



1 мин. Днепряне стараются играть на чужой половине на первых минутах.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 18-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Донецкий «Шахтер» сумел справиться с командой Игора Йовичевича на прошлых выходных (2:0), чем слегка притормозил ее бравурных ход по внутренней арене. Скорее всего, днепряне хотели бы вернуться на победную тропу уже в следующем матче УПЛ, однако там их будет поджидать противостояние против коллектива Юрия Вирта, который уже четыре тура кряду не знает поражений, при серии из трех побед подряд. «Вересу» было очень сложно играть на старте против наших еврокубковых бойцов, но сейчас команда окрепла, и теперь уже соперники не особо спешат на встречу с ней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».