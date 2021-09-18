8-й тур
Днепр-1
0 : 0
Верес
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Днепр-1 – Верес – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.09.2021 17:15
  • 2065 просмотров
  • 7 комментариев
Днепр-1 – Верес – 0:0. LIVE
© СК Днепр-1

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 0:0

 Сваток, 26, Довбик, 43

«Днепр-1»: Кожокару – Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко – Пихаленок, Игнатенко – Гуцуляк, Назаренко, Джурасек – Довбик.

Запасные: Паст, Батагов, Чуже, Билл, Когут, Нельсон, Ди Франко, Лучкевич, Русин.

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Панасенко, Е. Пасич – Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Гук, Полюлях, Петько, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Шестаков.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.​​​​​​​

 43 мин. Довбик перед чужой штрафной отмахнулся от Геннадия Пасича.

41 мин. Сваток неудачно попал по ноге Сергийчуку на левом фланге обороны.

39 мин. МОМЕНТ! Довбик принял мяч перед чужой штрафной, ушел под правую, но и пробил в итоге мимо правой штанги!

37 мин. Верес продолжает отсиживаться в обороне, а соперники разбиваются об ее редуты.

35 мин. Гуцуляк не позволил Солдату вывести команду в атаку через длинный пас.

32 мин. Команда Вирта на атаку особо не играет, но и к ее воротам просто так не подойти.

30 мин. Днепряне прессингуют на чужой половине.

28 мин. Довбик принял подачу с правого фланга с нескольких попыток, но так и не пробил – держат чуть ли не всей командой.

 26 мин. Сваток рукой остановил проход Сергийчука по правому флангу контратаки.

25 мин. Довбик вновь зацепился за мяч в чужой штрафной, но сразу две его последовательные скидки были прочитаны.

22 мин. Прострел с правого фланга на Довбика бросились перехватывать сразу три соперника. Без шансов на нормальный удар.

20 мин. Пихаленок совершил мелкий фол на левом фланге обороны против Евгения Пасича.

20 мин. Довбик остановил заброс с правого фланга перед входом в штрафную для Пихаленка, но партнер пробил выше ворот.

18 мин. Желтую получил Вирт. Договорился.

16 мин. Геннадий Пасич улетел в контратаку через центральную зону, но у штрафной его без проблем встретили.

15 мин. Нет последнего паса у хозяев. Все атаки рушатся у границ штрафной.

13 мин. Хозяева показывают высокий прессинг на чужой половине.

11 мин. Фол со стороны Джурасека в центре поля против Кучерова.

9 мин. Днепр-1 находится с мячом в ногах у центральной линии.

6 мин. Кравченко запустил мяч в небо, после скидки в полукруг у штрафной от Довбика.

4 мин. Дубинчак заблокировал прострел с правого фланга от Клеца, после чего еще и заставил соперника сфолить на себе.

2 мин. Подача от Назаренко с левого фланга на дальней штанге завершилась фолом Гуцуляка.

1 мин. Днепряне стараются играть на чужой половине на первых минутах.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В субботу, 18-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Донецкий «Шахтер» сумел справиться с командой Игора Йовичевича на прошлых выходных (2:0), чем слегка притормозил ее бравурных ход по внутренней арене. Скорее всего, днепряне хотели бы вернуться на победную тропу уже в следующем матче УПЛ, однако там их будет поджидать противостояние против коллектива Юрия Вирта, который уже четыре тура кряду не знает поражений, при серии из трех побед подряд. «Вересу» было очень сложно играть на старте против наших еврокубковых бойцов, но сейчас команда окрепла, и теперь уже соперники не особо спешат на встречу с ней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 18.09.2021 17:40
    0
    Такой же футбол как и с Шахтером. До штрафной вроде бы опасно, а все передачи в штрафную или неточные или предсказуемые...
    Ссылка
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 18.09.2021 17:34
    0
    Вижу кто-то кайфует от этого говнища с 0 ударов в раму.. Аж минусует
    Ссылка
    Олег Молодов
    Олег Молодов, 18.09.2021 17:29
    -2
    Primovocatus, 18.09.2021 16:52
    Редчайший случай, когда я буду желать победы команде из Днепра. И потому спасибо УНИАН, который есть в цифре. Можно спокойно полежать на диване перед телеком.)
    Та было бы на что смотреть... 2 говна на поле
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 18.09.2021 17:28
    0
    Нудный футбол. Ходят по полю
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 18.09.2021 17:28
    0
    Нужный футбол. Ходят по полю
    Ссылка
    ABOBA
    ABOBA, 18.09.2021 17:00
    0
    Днепр-1, поменяйте эмблему, не позорьтесь
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    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 16:52
    0
    Редчайший случай, когда я буду желать победы команде из Днепра. И потому спасибо УНИАН, который есть в цифре. Можно спокойно полежать на диване перед телеком.)
    Ссылка
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