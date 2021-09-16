Шахтер проиграл в Тирасполе, Андрей Шевченко заинтересовал три клуба МЛС

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 сентября.
1. Вернидуб огорчил своих. Шахтер в Тирасполе проиграл Шерифу. Донецкий клуб неудачно стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов.
2. Три клуба МЛС готовы назначить Андрея Шевченко. Бывший тренер сборной Украины может продолжить карьеру в США.
3. Кастрати шокировал Москву. Спартак проиграл Легии, пропустив в конце матча. Украина вскоре может обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
4. «Я не обижался». Малиновский прокомментировал конфликт с Петраковым. Хавбек «Аталанты» надеется, что обсуждение этой темы скоро закончится.
5. Перестрелка на Энфилде. Ливерпуль оказался сильнее Милана. Первый матч между командами не в финале ЛЧ закончился победой подопечных Клоппа.
6. ФОТО. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ. «Аль-Айн» под руководством украинца с тремя победами лидирует в чемпионате.
7. ДЕ ДЗЕРБИ: «В футболе всегда можно проиграть. Шахтер станет сильным». Тренер оценил неожиданное поражение в поединке Лиги чемпионов.
8. Динамо заинтересовалось бывшим полузащитником Шальке и Тоттенхэма. Набиль Бенталеб пребывает в статусе свободного агента и ищет себе клуб.
9. Шахтер забил Шерифу пять мячей в Юношеской лиге УЕФА. «Горняки» поддержали уверенный старт «динамовцев».
10. Юрий ВЕРНИДУБ: «Забили Шахтеру два гола, а могли еще 3-4 забить». Украинский тренер оценил победу над «Шахтером».
Источник — Sport.ua
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