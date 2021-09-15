Родриго стал героем. Реал вырвал победу у Интера в концовке матча ЛЧ

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Интер» и «Реал».
Мадридский «Реал» вырвал победу у «Интера» в концовке матча (1:0). Единственный гол забил Родриго.
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Источник — Sport.ua
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Вжалили дуже вчасно, коли відігратися часу зовсім не залишилось.
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