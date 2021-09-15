Ахметов, зачем покупать их за 50 млн? Реакция УПЛ на поражение Шахтера

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» победил «Шахтер» (2:0).
Аккаунт УПЛ в Телеграме отреагировал на поражение украинского клуба так:
«Шахтер проиграл молдаванам. Вопрос к Ахметову: нах*** покупать за 50 млн этих ничтожных обезьян?»
Update. Через несколько минут пост был удален.
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Источник — УПЛ
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