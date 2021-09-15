Ахметов, зачем покупать их за 50 млн? Реакция УПЛ на поражение Шахтера

«Шериф» победил «Шахтер» в матче первого тура Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 21:47
  • 4182 просмотра
  • 16 комментариев
Ахметов, зачем покупать их за 50 млн? Реакция УПЛ на поражение Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» победил «Шахтер» (2:0). 

Аккаунт УПЛ в Телеграме отреагировал на поражение украинского клуба так:

«Шахтер проиграл молдаванам. Вопрос к Ахметову: нах*** покупать за 50 млн этих ничтожных обезьян?»

Update. Через несколько минут пост был удален.

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Источник — УПЛ

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    Maks23, 15.09.2021 22:12
    +1
    На упл это не похоже...но приятно!
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    Zorro Men
    Zorro Men, 15.09.2021 22:08
    0
    Походу мужики приїхали без яєць,от і бігало оно по полю
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    shok82
    online
    shok82, 15.09.2021 22:06
    0
    Наверна патамучта!
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 15.09.2021 22:06
    +1
    Працівників УПЛ набирають з психлікарні чи наркодиспансера?
    Ссылка
    Vladdal
    online
    Vladdal, 15.09.2021 22:06
    +4
    Потратить 50 лямов чтобы купить себе позор... А мог бы за эти деньги вылечить 500 онкобольных. Заработал бы почёт и уважение.
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 15.09.2021 22:06
    +3
    kaka, 15.09.2021 22:01
    они умеют играть..... просто сливают неугодного им тренера-еще Луческу говорил что бразил должно быть ограниченное количество-их толпа мешает команде развиваться
    Ткут деякі упороті стверджують, що потрібно ще більше бразильців
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    igor-trener
    online
    igor-trener, 15.09.2021 22:05
    0
    по тексту официального аккаунта УПЛ в Телеграме напрашивается вывод что нам нужно ждать дисквалификации клубов и сборной в международных турнирах
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    zhyr
    zhyr, 15.09.2021 22:05
    +4
    Не того Траоре купили)))
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 22:03
    +1
    kaka, 15.09.2021 22:01
    они умеют играть..... просто сливают неугодного им тренера-еще Луческу говорил что бразил должно быть ограниченное количество-их толпа мешает команде развиваться
    Ахметов давно умеет решать этот вопрос при помощи дубинки
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 15.09.2021 22:02
    +4
    Це шкандаль, хлопці )))
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 15.09.2021 22:01
    -2
    они умеют играть..... просто сливают неугодного им тренера-еще Луческу говорил что бразил должно быть ограниченное количество-их толпа мешает команде развиваться
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 15.09.2021 22:01
    +3
    Ссылка
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 15.09.2021 22:00
    +4
    Официальный аккаунт упл в телеграмме? Вы серьезно?
    Ссылка
    padlo95
    online
    padlo95, 15.09.2021 22:00
    +4
    Хороший вопрос!!
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    igor-trener
    online
    igor-trener, 15.09.2021 21:56
    0
    цензура сайта существует
    что за бред вы пишете
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    Mazak
    online
    Mazak, 15.09.2021 21:54
    0
    Цензура?
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