15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер». Начало встречи – в 19:45.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шериф – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 16 мин.
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Источник — Sport.ua
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