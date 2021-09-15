Президент Нива Бузова Ефендієв про амбіції вклубу, інвеcтиції та плани

За три роки футбольний клуб «Нива» (Бузова) здолала шлях від небуття до володаря кубка Київської області. Команда активна на трансферному ринку, хоче збудувати ще одне сучасне поле та прагне дійти до другої ліги УПЛ протягом наступних років. Про результати, інвестиції та плани розповів президент клубу Октай Ефендієв — бізнесмен азербайджанського походження, який очоливши «Ниву», повернув Бузовій власну футбольну команду.

Октай Зіяєвич, в 2019 році ви стали президентом ФК «Нива» (Бузова). Чому зробили вибір саме на користь клубу з сільської місцевості?

Так склались обставини. Можна сказати, що це «Нива» знайшла мене. В серпні 2019 року до мене звернулися місцеві футболісти. Вони хотіли відновити клуб, хотіли грати в футбол і представляти рідне село на змаганнях. Я з великим бажанням підтримав цю ідею, оскільки у самого давно була мрія з нуля створити зіркову футбольну команду. Я побачив вогонь в очах бузівських хлопців. «НИВА» на той час була найслабшою у Києво-Святошинському районі як по досягненнях, так і по фінансово-матеріальному забезпеченні. Так ми почали працювати на відродження «Ниви». На жаль, не всі сприйняли це з розумінням. Знайшлись, так звані, місцеві «активісти», які вставляли і зараз намагаються вставляти палиці в колеса. Вони займають абсолютно деструктивну і незрозумілу мені позицію: не хочуть бачити село Бузова процвітаючим. Не хочуть, щоб місцева футбольна команда поступово досягала успіхів.

Якою була команда тоді та зараз?

Коли я очолив команду, вона перебувала в стані «сплячки». Без перебільшення, повний занепад. Сьогодні «Нива» бореться за чемпіонство в області та чемпіонаті України серед аматорів . В цьому році команда вже виборола два трофеї — виграли турнір Меморіал Кірсанова та Кубок Київської області. Ожила місцева торсида. Наші вболівальники та ультрас завжди палко підтримують рідну команду, в тому числі й на виїзних іграх.

Окрім боротьби за чемпіонство в області, також продовжуємо свій шлях як в чемпіонаті, так і в кубку України серед аматорських команд. Зовсім недавно, 8 вересня, на домашній «Бузова-Арена» в першому матчі 1/8 фіналу кубку України серед аматорських команд приймали ФК «Атлет» з Києва та здобули вольову перемогу з рахунком 3:2.

Вже 15 вересня нас очікує матч-відповідь. Перед командою поставлена задача перемогти та вийти в стадію 1/4 фіналу.

В 2017 році клуб фактично перестав існувати. Які ви зробили кроки, щоб його відродити?

В розвиток та розбудову ФК «Нива» — а це доросла та друга команди, дитячо-юнацький футбол, інфраструктурні об'єкти — спрямовуються значні інвестиції. Також розвиваємо соціальні та благодійні напрямки. Зокрема, допомагаємо сім'ям з низьким достатком та сім'ям наших воїнів, які захищали та захищають територіальну цілісність України. Спільними зусиллями клубу та місцевої громади в селі Бузова було створено паркову зону, штучне озеро, посаджено кілька тисяч дерев та квітів.

Дотримуємось принципів: «Футбол повинен мати людське обличчя» і «Творити та створювати».

Скільки ви вже інвестували в розвиток клубу та інфраструктури? Що було побудовано? Які плани?

В цьому питанні є чим похвалитися: клубну інфраструктуру вдалось створити фактично за 6-7 місяців. Вкладаються значні кошти, тому й задачі перед командою ставляться максимально високі.

Окрім робіт з благоустрою, також збудували красень-стадіон «Бузова-Арена» зі штучним покриттям, розрахований на 253 глядачі, навчально-тренувальну базу. Придбали транспорт, екіпірували дві команди, закупили все необхідне обладнання та знаряддя для тренувального процесу. В теперішній час вирішується питання будівництва стадіону з натуральним покриттям, розрахований на 2000 глядачів.

Який стан справ зі спонсоруванням? Чи є можливість залучити додаткових спонсорів?

Поки що справляємось власними силами. А як буде далі, час покаже.

Як оцінюєте склад команди та тренерський штаб?

Склад команди оцінюю, як сплав молодості та досвіду. Є досвідчені гравці, які мають досвід виступів в Прем'єр-лізі України. Андрій Пилявський, наприклад, має досвід легіонера та залучався до лав національної збірної. Я думаю, що команда має два повноцінних склада.

Команду очолює висококваліфікований та досвідчений фахівець Сергій Васильович Карпенко. Він має досвід перемог в престижних футбольних аматорських турнірах — три перемоги в чемпіонаті Київської області та одна перемога в кубку України серед аматорських команд. Він створив гарний мікроклімат в команді. В тренувальному процесі йому допомагає В'ячеслав Володимирович Гаді, на ньому також певні адміністративні функції. Обидва фахівці високого рівня, в нас прекрасні відносини і повне порозуміння.

Як вдалось залучити доволі помітні фігури в українському футболі, наприклад Дениса Скепського та голкіпера Сергія Сітало?

Всім гравцям нашої команди, як досвідченим, так і молодим, імпонує психологія переможців, яка безумовно є основною рисою нашої команди. Вони поділяють наші цінності та готові виконувати задачі, що поставлені перед командою. Звісно, не останню роль зіграли умови співпраці, які «Нива» змогла їм запропонувати.

Чи підсилилась «Нива» в трансферне вікно, хто в полі зору?

З ФК «Полісся» (Ставки) прийшли півзахисник Денис Балацький та захисник Олег Чоботар. З ФК «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — голкіпер Даниїл Тумко та нападник Олександр Ярмак. Без сумніву, хлопці нас підсилять.

В селі Бузова ви також доволі серйозно взялись за розвиток дитячо-юнацького футболу. Що вже зроблено в цьому напрямку?

Дійсно дитячо-юнацький футбол в селі Бузова постійно розвивається. За проведення роботи в цьому напрямку я дуже вдячний Мартиненку Марку Станіславовичу (тренер дитячо-юнацької команди). Він її виконує на «відмінно». Окрім тренувань, в яких беруть участь близько 50 дітей, він організовує дитячі футбольні турніри.

19 серпня, в день села, Марк Станіславович організував турнір «Кубок Єдності». Змагалися доросла команди, команда ветеранів та діти: віком 7-10 років та 11-14 років. Нині Марк Станіславович активно працює над створенням дитячо-юнацької академії «Нива» (Бузова).

Які ваші очікування від сезону 2021/2022?

Перед командою завжди стоїть задача перемогти. Цей сезон не є виключенням. Наша мета — перемога в усіх турнірах, в яких команда бере участь.

24 серпня в День Незалежності України ФК «Нива» (Бузова) переконливо виборола свій перший в історії престижний трофей — кубок Київської області. Які ваші враження від побаченого матчу?

Враження дуже яскраві. Особливо приємно, що здобули цю звитягу на стадіоні, де вже проводились офіційні міжнародні матчі, та який відповідає всім міжнародним стандартам. Користуючись нагодою, ще раз хочу висловити подяку керівництву УАФ та керівництву КОАФ за надану можливість зіграти на такому стадіоні-красені.

Яку найамбітнішу ціль ви ставите перед командою в найближчі п'ять років?

Вихід у Прем'єр-лігу України.

Але спочатку друга ліга УПЛ?

Так. Я впевнений, що це буде реалізовано з наступного сезону.

На вашу думку, ФК «Нива» (Бузова) здатна повторити шлях ФК «Колос» (Ковалівка) та дебютувати на Євроарені?

Чому б ні? Вони, як і ми, починали свій шлях з першості району.