Оценки WhoScored: лучшим у Динамо в игре с Бенфикой стал Шапаренко

Киевская команда сыграла вничью стартовый поединок Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 06:27
  • 1162 просмотра
  • 4 комментария
Оценки WhoScored: лучшим у Динамо в игре с Бенфикой стал Шапаренко
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» сыграло вничью стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:0).

По версии веб-портала WhoScored, лучшим у киевлян в игре с португальцами назван Николай Шапаренко (оценка 7.4).

Оценки WhoScored: лучшим у Динамо в игре с Бенфикой стал Шапаренко

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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 07:16
    0
    молодец, хоть и навряд ли он когда-нибудь выберется из этой дыры. будет как Сашо и Гусев, никому ненужные, но типа преданные.
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 07:15
    -1
    Шапаренко признан лучшим центральным полузащитником в мачте
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    Tample_ck7070
    online
    Tample_ck7070, 15.09.2021 07:01
    0
    Спортюа, выделите бабла на кофе для редактора. Бойко 7.6
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    elPadrino
    elPadrino, 15.09.2021 06:57
    +1
    вроде же у Бойко 7,6
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