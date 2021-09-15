Киевское «Динамо» сыграло вничью стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:0).
По версии веб-портала WhoScored, лучшим у киевлян в игре с португальцами назван Николай Шапаренко (оценка 7.4).
Оценки WhoScored: лучшим у Динамо в игре с Бенфикой стал Шапаренко
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Источник — WhoScored.com
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