Лилль и Вольфсбург разошлись миром на старте Лиге чемпионов

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Лилль» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0)
На 63-й минуте у гостей был удален Джон Бркус.
В первом тура все команды группы G («Зальцбург», «Севилья», «Лилль» и «Вольфсбург») сыграли вничью и и набрали по 1 пункту.
Лига чемпионов
Группа G. 1-й тур
«Лилль» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:0
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Шека (Онана, 83), Гомеш (Юсуф Языджи, 74), Бурак Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 74), Давид.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Герхардт, 83), Мбабу, Баку (Вальдшмидт, 62), Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 62), Филипп (Борнау, 66), Вегхорст (Нмеча, 67).
Предупреждения: Андре, 31. Брукс, 45+2. Гилавоги, 56. Иконе, 63. Вальдшмидт, 65. Нмеча, 70. Лакруа, 86.
Удаление: Брукс, 63.
Судья: Маккели (Нидерланды).
14 сентября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.