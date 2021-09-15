Лилль и Вольфсбург разошлись миром на старте Лиге чемпионов

На 63-й минуте у гостей был удален Джон Бркус

  • 15.09.2021 00:47
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Лилль и Вольфсбург разошлись миром на старте Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Лилль» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (0:0)

На 63-й минуте у гостей был удален Джон Бркус.

В первом тура все команды группы G («Зальцбург», «Севилья», «Лилль» и «Вольфсбург») сыграли вничью и и набрали по 1 пункту.

Лига чемпионов

Группа G. 1-й тур

«Лилль» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:0

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Шека (Онана, 83), Гомеш (Юсуф Языджи, 74), Бурак Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 74), Давид.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Герхардт, 83), Мбабу, Баку (Вальдшмидт, 62), Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 62), Филипп (Борнау, 66), Вегхорст (Нмеча, 67).

Предупреждения: Андре, 31. Брукс, 45+2. Гилавоги, 56. Иконе, 63. Вальдшмидт, 65. Нмеча, 70. Лакруа, 86.

Удаление: Брукс, 63.

Судья: Маккели (Нидерланды).

14 сентября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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Источник — Sport.ua

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