14 сентября в Киеве состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» и «Бенфика». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Источник — Sport.ua
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