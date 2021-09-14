4 пенальти за матч. Севилья и Зальцбург разошлись миром на старте ЛЧ

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1). В игре было назначено 4 пенальти

На 13-й минуте у гостей Карим Адейеми не реализовал пенальти. На 21-й минуте 11-метровый точно исполнил Лука Сучич, но на 37-й минуте промазал с точки.

«Севилья» сравняла результат на 42-й минуте, когда с пенальти забил Иван Ракитич. У «Севильи» красную карточку получил Юссеф Эн-Несири.

Лига чемпионов

Севилья - Зальцбург - 1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) - Сучич, 21 (пен)

Незабитые пенальти: Алейеми, 13, Сучич, 37 (оба - Зальцбург)