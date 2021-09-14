«Жерсон начал чудить». Эксперт рассказал об уходе Родригеша из Динамо

Игрок отправился в чемпионат Франции

  • 14.09.2021 15:40
  • 2092 просмотра
  • 1 комментарий
«Жерсон начал чудить». Эксперт рассказал об уходе Родригеша из Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о переходе вингера Жерсона Родригеша из «Динамо» в состав французского «Труа».

«Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали «Труа» в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Это со слов президента «Динамо». Это хороший бизнес».

«Он просто не хотел тут играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел тут оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером», - сказал Цыганык.

Жерсон уже успел забить в составе новой команды.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 14.09.2021 16:06
    0
    Експерт де?
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