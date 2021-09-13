«У Луческу контракт до 2024 года». Эксперт оценил слухи вокруг Шевченко

Игорь Цыганык сомневается, что киевляне планируют менять тренера

  • 13.09.2021 19:11
  • 2083 просмотра
  • 4 комментария
«У Луческу контракт до 2024 года». Эксперт оценил слухи вокруг Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык оценил слухи по поводу возможного возвращения Андрея Шевченко в «Динамо» Киев, где тренер может заменить Мирчу Луческу.

«Я верю в факты. У Луческу контракт с «Динамо» до лета 2024 года (летом сообщалось о контракте до середины 2023 года - прим). Как думаете, Шевченко будет ждать? Не думаю, что Шевченко будет ждать, уйдет ли Луческу раньше времени. Игорь Суркис сказал мне, что контракт Луческу до 2024 года. Неужели вы думаете, что Шевченко будет ждать».

«Я специально позвонил Суркису и спросил про контракт. У Луческу все хорошо, он восстановился по здоровью. К Луческу полное доверие. А когда-то в будущем, конечно, Шевченко может возглавить «Динамо», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    kadaad, 13.09.2021 19:12
    +6
    Шевченко в Динамо, ни дай бог!!!
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 13.09.2021 19:53
    +1
    У Луческу контракт с «Динамо» до лета 2024 года
    ——
    У ржавых слёзы побежали от этой инфы
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    VILytvyn
    online
    VILytvyn, 13.09.2021 20:20
    0
    Спасибі пану Луческу за пробудження Динамо!Працюйте з командою стільки, скільки буде сил і здоровя.Перемог команді Динамо і Вам пане Луческу.Вдячний Вам за оновлену команду!
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 13.09.2021 19:46
    0
    kadaad, 13.09.2021 19:12
    Шевченко в Динамо, ни дай бог!!!
    Так и про сборную говорили )))
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