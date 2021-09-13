«У Луческу контракт до 2024 года». Эксперт оценил слухи вокруг Шевченко

Журналист Игорь Цыганык оценил слухи по поводу возможного возвращения Андрея Шевченко в «Динамо» Киев, где тренер может заменить Мирчу Луческу.

«Я верю в факты. У Луческу контракт с «Динамо» до лета 2024 года (летом сообщалось о контракте до середины 2023 года - прим). Как думаете, Шевченко будет ждать? Не думаю, что Шевченко будет ждать, уйдет ли Луческу раньше времени. Игорь Суркис сказал мне, что контракт Луческу до 2024 года. Неужели вы думаете, что Шевченко будет ждать».

«Я специально позвонил Суркису и спросил про контракт. У Луческу все хорошо, он восстановился по здоровью. К Луческу полное доверие. А когда-то в будущем, конечно, Шевченко может возглавить «Динамо», - сказал Цыганык.