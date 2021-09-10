Второе поражение подряд. Украина потеряла шансы в финал Евролиги

Украинцы потерпели поражение от Италии

  • 10.09.2021 19:55
  • 1748 просмотров
  • 1 комментарий
Второе поражение подряд. Украина потеряла шансы в финал Евролиги
© УАФ

Сегодня сборная Украины во втором туре суперфинала Евролиги по пляжному футболу потерпела поражение 3:5 от Италии.

Италия — Украина — 5:3
Голы: 1:0 – 5, Дзурло, 1:1 – 11, Зборовский, 2:1 – 13, автогол Войтенко, 3:1 – 16, Дзурло, 4:1 – 19, Гори, 5:1 – 25, Гори, 5:2 – 35, Войтенко, 5:3 – 30, Зборовский

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Медведь, Войток

Вчера Украина в первом туре проиграла Португалии. С двумя поражениями украинцы потеряли шансы на выход в финал турнира.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 10.09.2021 20:30
    0
    Зачем нам вообще нужна эта команда. Которая где то по чужим пляжам играет. Может лучше вложиться в кёрлинг? Там хоть зрители придут.
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