Пляжный футбол. Украина стартовала с двух поражений в суперфинале Евролиги

Сегодня мужская сборная Украины стартовала в суперфинале Евролиги по пляжному футболу матчем против Португалии. Украинцы проиграли со счетом 5:7.

Евролига. Суперфинал, мужчины

Украина – Португалия – 5:7 (0:1, 4:4, 1:2)

Голы: Войтенко, 16, 35, Щерица, 20, Корнийчук, 20, Пашко, 23 — Ж. Сантуш, 1, 16, 36, Л. Сантуш, 15, 22, 24, 27

Дальше украинцев ждут матчи против Италии и Швейцарии (10 и 11 сентября соответственно).

Женская сборная Украины в суперфинале Евролиги также стартовала с поражения. Благодаря голам Марианны Крамной и Марии Тихоновой украинки во втором тайме вели 2:1 в матче с Россией, но в итоге проиграли 2:4.

Евролига. Суперфинал, женщины

Россия – Украина – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Завтра, 10 сентября украинки сыграют против Испании. Начало – в 15:15 по Киеву.