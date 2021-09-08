Качараба и Корниенко - дебютанты сборной Украины, редкий матч Бойко

В контрольном матче против Чехии в составе сборной Украины выйдут три дебютанта.
Защитники Тарас Качараба, Александр Сирота и Виктор Корниенко впервые сыграют в составе национальной команды. 22-летний Корниенко сыграет слева, а 26-летний Качараба и 21-летний Сирота - в центре.
Кроме того, отметим редкое появление в стартовом составе вратаря Дениса Бойко. Кипер «Динамо» не играл за сборную с ноября 2018 года.
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Источник — Sport.ua
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