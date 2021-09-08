Новый фарм? Второй игрок молодежки Шахтера перешел в российский клуб

Нападающий Станислав Библик, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», перешел в российский «Акрон».

20-летний футболист будет выступать за команду из Тольятти до конца сезона 2021/22. В «Акроне» Станислав будет выступать под 28-м номером.

За молодежную команду «горняков» Библик забил 11 мячей в 21 поединке. В 2020 году он провел 3 матча в УПЛ, играя в аренде за «Мариуполь».

Напомним, ранее «Акрон» также арендовал у «Шахтера» защитника Даниила Сагуткина.