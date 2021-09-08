Новый фарм? Второй игрок молодежки Шахтера перешел в российский клуб

Станислав Библик, как и Даниил Сагуткин, будет выступать на правах аренды за «Акрон»

  • 08.09.2021 12:21
  • 2201 просмотр
  • 1 комментарий
Новый фарм? Второй игрок молодежки Шахтера перешел в российский клуб
© ФК Акрон. Станислав Библик

Нападающий Станислав Библик, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», перешел в российский «Акрон».

20-летний футболист будет выступать за команду из Тольятти до конца сезона 2021/22. В «Акроне» Станислав будет выступать под 28-м номером.

За молодежную команду «горняков» Библик забил 11 мячей в 21 поединке. В 2020 году он провел 3 матча в УПЛ, играя в аренде за «Мариуполь».

Напомним, ранее «Акрон» также арендовал у «Шахтера» защитника Даниила Сагуткина.

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Источник — ФК Акрон

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oleg Savchuk
    Oleg Savchuk, 08.09.2021 13:38
    -2
    Ще один доказ що Шлюхтар полумокшанський клуб,українці ніколи не перейдуть до ворога #1
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