Сборная Боснии и Герцоговины обыграла Кувейт в товарищеском поединке

Наш будущий соперник одержал минимальную победу

  • 05.09.2021 04:58
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Сборная Боснии и Герцоговины обыграла Кувейт в товарищеском поединке
© nfsbih.ba

Сборная Боснии и Герцоговины, которая является соперником Украины в группе отборочного турнира ЧМ-2022, в субботу провела товарищеский поединок с Кувейтом. Матч завершился в пользу боснийцев, которые победили со счетом 1:0.

Единственный результативный удар в матче на 66-й минуте нанес Смаил Превляк.

Отметим, что сборная Боснии и Герцоговины занимает четвертое место в группе D: боснийцы набрали два очка в трех поединках. 7-го сентября Босния и Герцоговина в матче квалификации ЧМ-2022 на своем поле сыграет с Казахстаном.

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Источник — Sport.ua

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