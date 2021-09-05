Сборная Боснии и Герцоговины обыграла Кувейт в товарищеском поединке

Сборная Боснии и Герцоговины, которая является соперником Украины в группе отборочного турнира ЧМ-2022, в субботу провела товарищеский поединок с Кувейтом. Матч завершился в пользу боснийцев, которые победили со счетом 1:0.
Единственный результативный удар в матче на 66-й минуте нанес Смаил Превляк.
Отметим, что сборная Боснии и Герцоговины занимает четвертое место в группе D: боснийцы набрали два очка в трех поединках. 7-го сентября Босния и Герцоговина в матче квалификации ЧМ-2022 на своем поле сыграет с Казахстаном.
Источник — Sport.ua
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