В субботу, 4 сентября, состоится отборочный поединок на чемпионат мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Франции. Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 21:45.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Украина - Франция - 1:0.

Гол: Шапаренко (44)

Гол Шапаренко

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.

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