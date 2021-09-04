В субботу, 4 сентября, состоится отборочный поединок на чемпионат мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Франции. Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 21:45.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D.
Украина - Франция - 1:0.
Гол: Шапаренко (44)
Гол Шапаренко
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.
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Источник — Sport.ua
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