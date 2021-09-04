В поединке 7-го тура Первой лиги Украины по футболу «Подолье» дома сыграло вничью с тернопольской «Нивой» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Подолье» — «Нива» Тернополь — 1:1
Голы: Островский, 50 — Процив, 9
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Источник — Футбол 1/2/3
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