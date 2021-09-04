Вторая лига. Матчи 7-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 сентября проходят поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 7-й тур
4 сентября
- 15:00 Карпаты Галич – АФСК Киев
- 16:00 Диназ Вышгород – Буковина Черновцы
- 17:00 Тростянец – Реал Фарма Одесса
- 17:00 Энергия Новая Каховка – Яруд Мариуполь
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом игры.
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Источник — Sport.ua
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