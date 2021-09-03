Шахаб ЗАХЕДИ: «Руководство Олимпика подталкивало к переход в Динамо»

Но иранский нападающий выбрал луганскую «Зарю»

  • 03.09.2021 10:28
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Руководство Олимпика подталкивало к переход в Динамо»
© ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

26-летний иранский форвард Шахаб Захеди рассказал, почему в феврале 2021 года решил перейти из «Олимпика» в луганскую «Зарю», а не в киевское «Динамо».

«На моем трансфере в «Зарю» настоял лично Виктор Скрипник? Перед тем, когда меня подписывали, у нас состоялся телефонный разговор. Он рассказал, что хочет видеть меня в команде. Для футболиста очень важно желание и доверие тренера. Это стало определяющим моментом в том, что я предпочел «Зарю».

Руководство «Олимпика» подталкивало меня к переходу в «Динамо». Но мое внутреннее чутье мне подсказывало, что нужно переходить в «Зарю». Я понимаю, что «Динамо» — большой клуб с именем, но я думаю прежде всего о своем будущем. Я точно знал, что в «Заре» буду иметь постоянную игровую практику, и здесь у меня будет больше шансов проявить себя», — отметил Шахаб.

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Источник — FanDay

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