Шахаб ЗАХЕДИ: «Руководство Олимпика подталкивало к переход в Динамо»

26-летний иранский форвард Шахаб Захеди рассказал, почему в феврале 2021 года решил перейти из «Олимпика» в луганскую «Зарю», а не в киевское «Динамо».

«На моем трансфере в «Зарю» настоял лично Виктор Скрипник? Перед тем, когда меня подписывали, у нас состоялся телефонный разговор. Он рассказал, что хочет видеть меня в команде. Для футболиста очень важно желание и доверие тренера. Это стало определяющим моментом в том, что я предпочел «Зарю».

Руководство «Олимпика» подталкивало меня к переходу в «Динамо». Но мое внутреннее чутье мне подсказывало, что нужно переходить в «Зарю». Я понимаю, что «Динамо» — большой клуб с именем, но я думаю прежде всего о своем будущем. Я точно знал, что в «Заре» буду иметь постоянную игровую практику, и здесь у меня будет больше шансов проявить себя», — отметил Шахаб.