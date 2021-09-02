Даниил СИКАН: «Все хотели одержать 3 очка»

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022. Напомним, что Сикан забил гол в ворота казахов на 90+3 минуте, а через минуту соперник сравнял счет.

– Поздравляем с дебютом, но вы бы хотели, чтобы ваш гол и результат имели бы другой привкус.

– Конечно, все сегодня хотели одержать 3 очка.

– Вы вышли на замену. Все было по сценарию Петракова. Я слышал, что он говорил вам на тренировке: «Выходишь и хоронишь». Когда забили, показалось, что слова тренера осуществились?

– Я помню эти слова еще с первого матча чемпионата мира U-20. Он говорил выходить и забивать голы. Сегодня это продолжилось.

– Почему пропустили второй гол? Это концентрация или усталость обороны?

– Даже не могу сказать, концентрация это или усталость. Я думаю, что больше такое не повторится. Уже в следующем матче будем играть внимательнее в обороне.

– Петраков нашел слова в раздевалке?

– Васильевич сказал пару слов, что так нельзя играть. Думаю, мы сделаем выводы и к следующему матчу подойдем лучше.