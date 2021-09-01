WhoScored назвал Ярмоленко лучшим. Игрок провел юбиленый матч за сборную

Андрей Ярмоленко отыграл сотый матч

  • 01.09.2021 21:51
  • 1476 просмотров
  • 11 комментариев
WhoScored назвал Ярмоленко лучшим. Игрок провел юбиленый матч за сборную
© uaf.ua

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина популярный аналитический портал WhoScored признал лучшим в составе сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Вингер, который провел свой 100-й матч в составе национальной команды, получил оценку 8,3.

В составе обеих команд больше только у Руслана Валиуллина, который забил два гола в ворота сборной Украины.

Встреча завершилась вничью 2:2.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 01.09.2021 23:05
    0
    Та звичайно кращий 3 виходи 1 в 1 створив, 2 викочував шикарно під удар, сам влучив в штангу... Але ж рахіти ЗАБИЙТЕ!!!!!
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 01.09.2021 22:50
    0
    u6464u, 01.09.2021 22:44
    Те що я сьогодні бачив, то це сто процентів Андрій кращий, Караваєв два голи привіз, майстерність наших збірників не дозволяє думати про Катар,робить нашим там нічого, оті все .
    Ключові помилки не тільки Караваєва.Плюс Пятов .Ну зроби ти два кроки вперед і все, Казахстана воротар так робив.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 01.09.2021 22:47
    +1
    Ну скільки може створити Ярмоленко, щоб ці недолугі забили? Андрія шкода: він зробив все для перемоги. На Євро 2024, він вже може й не зіграти ( вік ).
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    u6464u
    u6464u, 01.09.2021 22:44
    -3
    avk2307, 01.09.2021 22:26
    А Ярмоленко реально лучший.
    Те що я сьогодні бачив, то це сто процентів Андрій кращий, Караваєв два голи привіз, майстерність наших збірників не дозволяє думати про Катар,робить нашим там нічого, оті все .
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 01.09.2021 22:27
    +1
    Venom, 01.09.2021 22:00
    🍑 это жопы кротов которые рвет на ошметки 2 дня подряд
    Сейчас эти жопы рваться будут ещё больше. Ведь Караваев 7. А крот у ворот 6.4
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    avk2307
    online
    avk2307, 01.09.2021 22:26
    +6
    А Ярмоленко реально лучший.
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    avk2307
    online
    avk2307, 01.09.2021 22:25
    0
    Это рейтинг авторитетного портала, и как видите , хоть 10 аккаунтов создай.
    Назовись хоть колобком, хоть короваем а специалисты вас одним рейтингом сразу и сделали.
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    gajvir
    gajvir, 01.09.2021 22:22
    +3
    Андрій , кращі роки якого позаду , найкращий в збірній . І це на жаль , не досягнення Андрія , а рівень інших збірників ((((
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    Face Control
    online
    Face Control, 01.09.2021 22:17
    -4
    Там не казахи часом этот рейтинг составляли, ибо для них да, Караваев явно один из лучших.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.09.2021 22:06
    0
    Караваев 7.0, АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА.
    Ссылка
    Venom
    online
    Venom, 01.09.2021 22:00
    +1
    🍑 это жопы кротов которые рвет на ошметки 2 дня подряд
    Ссылка
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