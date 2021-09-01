WhoScored назвал Ярмоленко лучшим. Игрок провел юбиленый матч за сборную

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина популярный аналитический портал WhoScored признал лучшим в составе сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Вингер, который провел свой 100-й матч в составе национальной команды, получил оценку 8,3.
В составе обеих команд больше только у Руслана Валиуллина, который забил два гола в ворота сборной Украины.
Встреча завершилась вничью 2:2.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Назовись хоть колобком, хоть короваем а специалисты вас одним рейтингом сразу и сделали.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.