Без Зинченко и Миколенко. Лидеры сборной Украины не сыграют с Францией

Перебор желтых карточек

  • 01.09.2021 19:04
  • 2759 просмотров
  • 20 комментариев
Без Зинченко и Миколенко. Лидеры сборной Украины не сыграют с Францией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина желтые карточки получили защитник Виталий Миколенко и полузащитник Александр Зинченко.

Из-за перебора карточек эти игроки 4 сентября не выйдут на поле в следующем матче отбора против Франции.

Украина после четырех туров отбора набрала 4 очка, сыграв все четыре встречи вничью.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    an52
    online
    an52, 01.09.2021 19:55
    0
    Яка різниця? Збірна грає однаково погано, до того ж відбир вже провалено
    Ссылка
    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 01.09.2021 19:55
    0
    Это не лидеры, а дизертиры...
    Ссылка
    bolelschik
    online
    bolelschik, 01.09.2021 19:48
    0
    Хоть теперь дошло, кто такой Зинченко....
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 01.09.2021 19:34
    +1
    Зіна нулячий
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
    The_Chinese_, 01.09.2021 19:29
    0
    kaka, 01.09.2021 19:09
    0-3 и можно тупо обыгрывать молодежь в оставшихся играх
    Самое главное Сашка Караваев что бы был.За 0-3 ещё нужно побороться!) А молодежь наигрывать это здорово.Много там ее вызвано?
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    Ukraine Donetsk
    online
    Ukraine Donetsk, 01.09.2021 19:27
    -1
    Ukraine Donetsk, 01.09.2021 19:27
    Согласен. Замечено потерял всякое желание
    Или наоборот приобрел боязнь брать игру на себя.
    Миколенко тянет сборную вниз. Проваливает фланг полностью.
    Замечено-зинченко. Т9
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    Ukraine Donetsk
    online
    Ukraine Donetsk, 01.09.2021 19:27
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 01.09.2021 19:23
    Учитывая основную массу результатов сборной то что без них что с ними - Украина все равно никакая. Так что обойдемся. Зинченко похоже сейчас о футболе вообще не думает, а Миколенко просто днарь.
    Согласен. Замечено потерял всякое желание
    Или наоборот приобрел боязнь брать игру на себя.
    Миколенко тянет сборную вниз. Проваливает фланг полностью.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 01.09.2021 19:27
    0
    А вот это зря ради ничьюшки с командой, которая по сути должна отбираться в азиатском регионе, потерять на матч с лидером основных исполнителей... сомнительное достижение...(
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
    Ukraine Donetsk, 01.09.2021 19:26
    0
    Орлов Михаил, 01.09.2021 19:13
    Миколенко обратно в Печорский колхоз (Каравая и Забарного в силосную яму). Давайте и дальше не вызывайте Ракитского, а сами базикайте по-путинськи!
    Какой нафиг ракитский? Это дыра, которая как защитник просто нулевой. Его уже и в зените все освистывают кому не день. Просто дно.
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    Shunya|Kh
    Shunya|Kh, 01.09.2021 19:25
    +4
    С - стабільность. 4 гри - 4 нічії
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    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 01.09.2021 19:23
    +4
    Учитывая основную массу результатов сборной то что без них что с ними - Украина все равно никакая. Так что обойдемся. Зинченко похоже сейчас о футболе вообще не думает, а Миколенко просто днарь.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 01.09.2021 19:23
    +1
    А каравай будет?
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
    Liverpool1982r, 01.09.2021 19:21
    0
    Вони мертвяки по-перше а по друге толку 0
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 01.09.2021 19:19
    +5
    Вже якось байдуже. Все одно з фінами і боснійцями 9 очок ця збірна не візьме, а по іншому шансів 0.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 01.09.2021 19:13
    -5
    Миколенко обратно в Печорский колхоз (Каравая и Забарного в силосную яму). Давайте и дальше не вызывайте Ракитского, а сами базикайте по-путинськи!
    Ссылка
    tsidyi
    online
    tsidyi, 01.09.2021 19:12
    -1
    Та можна зніматись вже з відбіркового циклу
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:09
    +3
    0-3 и можно тупо обыгрывать молодежь в оставшихся играх
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 01.09.2021 19:08
    +1
    Миколенко не лидер сборной, баласт!
    Ссылка
    SanyaPOL
    SanyaPOL, 01.09.2021 19:08
    +6
    alekos59, 01.09.2021 19:06
    Зина, ехай в сити, все равно толку 0.
    Та и вечно перепуганный Микола нах нужен
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 01.09.2021 19:06
    +8
    Зина, ехай в сити, все равно толку 0.
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