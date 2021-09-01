Без Зинченко и Миколенко. Лидеры сборной Украины не сыграют с Францией

В матче отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина желтые карточки получили защитник Виталий Миколенко и полузащитник Александр Зинченко.
Из-за перебора карточек эти игроки 4 сентября не выйдут на поле в следующем матче отбора против Франции.
Украина после четырех туров отбора набрала 4 очка, сыграв все четыре встречи вничью.
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Источник — Sport.ua
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Или наоборот приобрел боязнь брать игру на себя.
Миколенко тянет сборную вниз. Проваливает фланг полностью.
Или наоборот приобрел боязнь брать игру на себя.
Миколенко тянет сборную вниз. Проваливает фланг полностью.
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