ВИДЕО. Затолкали кое-как. Как Сикан вывел Украину вперед в Казахстане

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сикан вывел Украину вперед в Казахстане на 90+3 минуте.
ГОЛ! 1:2. Даниил Сикан, 90+3 мин.
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Источник — Sport.ua
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