1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.
Поединок проходит в Нур-Султане, игра началась в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показвывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Казахстан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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