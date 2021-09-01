Казахстан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 01.09.2021 18:00
  • 4317 просмотров
  • 1 комментарий
Казахстан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.

Поединок проходит в Нур-Султане, игра началась в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показвывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Казахстан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

Видеообзор первого тайма.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KoPoJIb_KpoToB
    KoPoJIb_KpoToB, 01.09.2021 18:00
    0
    Гол топ просто !
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