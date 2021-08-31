Кубок Украины. Победы Альянса и Таврии, вылет Нивы Тернополь (обновляется)

Сегодня, 31 августа проходят матчи 1/32 финала Кубка Украины. Клубы УПЛ на этой стадии еще не представлены.
«Эпицентр» – «Нива» Тернополь – 1:0
Гол: Барбоса 29
«Буковина» - «Прикарпатье» - 1:1, по пенальти – 2:4
Голы: Сальбак 58 – Цюцюра 33
«Никополь» - «Таврия» - 0:3
Голы: Ковалев 12, 47, Белоконь 83
«Чернигов» - «Альянс» - 1:5
Голы: Порохня 86 – Карноза 14, Шмигельский 34, Агапов 82, Загинайлов 89 (с пенальти), Пиднебенной 90+4
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Источник — Sport.ua
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