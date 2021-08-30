В новом выпуске программы ТаТоТаке авторы Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив подводят итоги августа.

Почему плывет «Шахтер» с Де Дзерби? Почему опозорилась «Десна»? Что за форвард едет в «Динамо»? Что творится в «Колосе», «Львове» и «Волыни»? Убивают ли соперников «Металлиста»?

ТаТоТаке: что нас ждет в еврокубках, почему плывет Шахтер, увольнения в УПЛ