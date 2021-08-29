6-й тур
Минай
1 : 1
Шахтер Донецк
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удаление помогло. Минай дома сумел отобрал очки у Шахтера

Траоре забил очередной гол, но он принес донецкой команде только ничью

  • 29.08.2021 18:58
  • 14934 просмотра
  • 215 комментариев
Удаление помогло. Минай дома сумел отобрал очки у Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

Предыдущие два матча соперников в Премьер-Лиге в сезоне 2020-2021 годов завершились крупными победами «Шахтера» 5:1 и 4:0. Но с тех пор в «Минае» произошли большие изменения в составе и поэтому новые игроки вряд ли вспоминали о тех поражениях. А вот сыграть достойно и постараться навязать борьбу участнику группового этапа Лиги чемпионов наверняка входило в их планы. 

Наставник горняков Роберто Де Дзерби сделал четыре изменения в основе по сравнению с поединком в Харькове против «Монако». На скамейке запасных остались Майкон, Витао и Алан Патрик, а Матвиенко не было даже в заявке. Вместо них на поле вышли Кривцов, Исмаили, Степаненко и Марлос. 

Стартовый отрезок поединка прошел достаточно спокойно. Во всяком случае в игре ничего существенного не происходило. Разве что Марлон получил предупреждение за грубость вблизи центрального круга против Селезнева. Зато на 15-й минуте бразильский центральный защитник снова увидел перед собой карточку, только другого цвета,  красного. Теперь уже за фол против Ахмедзаде недалеко от своей штрафной площади. И, таким образом, практически в самом начале матча гости остались в меньшинстве. 

Интересно, что именно после удаления Марлона «Шахтер» заиграл активнее и стал создавать опасные моменты у ворот «Миная». Так, на 18-й минуте Соломон со штрафного сильно пробил в правый нижний угол и только блестящий сейв в исполнении Кучера спас хозяев поля от пропущенного гола. А еще через две минуты после ошибки защитников местного клуба Траоре мог поразить ворота с близкого расстояния, но не попал в них. 

И дальше горняки больше владели мячом, несмотря на то, что имели на одного игрока меньше, а хозяева старались действовать на контратаках. Так продолжалось до 33-й минуте, когда в штрафной площади «Миная» Векляк сбил Траоре. Пенальти исполнил сам пострадавший, четко разведя мяч и Кучера по разные стороны. 

Через минуту после того, как счет был открыт, уже в штрафной площади гостей в борьбе с Витао упал Ахмедзаде. Но Екатерина Монзуль и ее помощники из VAR нарушения правил не увидели. Это вызвало бурную реакцию и футболистов «Миная», и тренеров, а также болельщиков. Тем не менее, арбитр продолжала работать спокойно и удержала ситуацию под контролем.  

«Шахтер» мог увеличить свое преимущество перед самым перерывом. На 45-й минуте. Соломон отобрал мяч у Гончара и с линии штрафной пробил по воротам. В этом эпизоде за хозяев поля сыграла штанга. 

Второй тайм начался с атак гостей и на 48-й минуте реакцию Кучера издали проверил Маркос Антонио. Вратарь был на месте. После этого, как и в начале матча, на поле установилось затишье в игре без опасных моментов и ударов по воротам. Только на 71-й минуте Синегубу удалось пробить головой из пределов штрафной площадки, но не сильно и Пятов легко завладел мячом. Через три минуты он же нанес удар уже ногой после розыгрыша углового, но мяч полетел выше перекладины.  

А затем «Минай» сравнял счет. Произошло это на 76-й минуте. Во время атаки хозяев поля последовала передача справа в штрафную площадь, Вишневский головой перебросил мяч далее своему партнеру Ахмедзаде и тот также головой метров с пяти в упор «расстрелял» Пятова. 

Гости, конечно же, хотели увезти из Ужгорода не одно, а три очка. Даже в неравных составах они постарались вырвать победу. Но слишком много было у горняков брака в передачах, особенно тогда, когда надо было обострять ситуацию. 

Уже в компенсированное время с поля были удалены Кулиев и Додо. Первый грубо нарушил правила и получил второе предупреждение. А бразилец решил самостоятельно выяснить отношения с обидчиком и также получил красную карточку. 

Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. «Шахтер» теперь снова отстает от «Динамо» на три очка в турнирной таблице. «Минай» же обошел «Колос» и поднялся на 11-е место. 

 Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Минай» - «Шахтер» - 1:1.

 Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пен).

 Гончар, 58, Кулиев, 90+1, 90+6 - Марлон, 9, Марлос, 57.

  Кулиев, 90+6  (второе предупреждение) - Марлон, 15 (второе предупреждение), Додо, 90+6 (неспортивное поведение).

«Минай»: Кучер, Гончар, Векляк, Горин, Синегуб, Петрусенко, Месхи (Кулиев, 61), Ахмедзаде (Матич, 90), Лиховидько (Байдал, 72), Билоног (Б. Коваленко, 61), Селезнев (Вишневский, 72).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 83), Степаненко, Маркос Антонио, Тете (Витао, 19), Марлос (Судаков, 69), Соломон (Майкон, 69), Траоре (Сикан, 83).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МИНАЙ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ярослав Мирошниченко
    online
    Ярослав Мирошниченко, 29.08.2021 20:31
    0
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 20:24
    Он уже 6 очков с Реалом взял ртом этой осенью
    Правда спорить чего-то не хочет
    Ну Мбаппе если передет то там точно 6 будет минимум в очко закарпатлоха
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 29.08.2021 20:31
    0
    Nomad, 29.08.2021 20:27
    Если нет, то зачем и лезть в такие дела. Пишите про футбол и Металлист.
    Так мне перед этим политический эксперд из Киева написал про Харьков. Будьте внимательнее.
    Металлист - Чемпион!
    Ссылка
    Semiramida
    Semiramida, 29.08.2021 20:30
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 20:19
    Тётя,тебя лечить нужно
    В сигарета Остапа Бендера ума больше, чем в твоей глупой и пустой голове!
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
    Ярослав Мирошниченко, 29.08.2021 20:29
    0
    New Zealander, 29.08.2021 20:24
    Надо Шахтёру ещё пару опытных игроков купить. А-то с одними 22 летними не всегда получается достичь результата. Вот с Сассуоло надо перетащить Жереми Богу и Берарди. И будет порядок
    И будет на поле Трубин и 10 негритят? Нахибы такая команда нужна в украинском чемпионате? Пистуйте в чемпионат зимбабве и там играйте - будете там вечными чемпионами а тут извините но будет вы без кубков 2 сезон подряд хотя нет кубки будут ртом
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
    Ярослав Мирошниченко, 29.08.2021 20:28
    +1
    -3*
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 29.08.2021 20:28
    -2
    Алексей Голяченко, 29.08.2021 20:24
    закарпатфан, такой бред пишешь да еще с такими ошибками "виигрует" от топчиков ? wtf?
    Не позорься, редактируй свои сочинения иногда
    Ну че бред? Вся суть комент в том, что Монако и другие классные команды тоже трясёт у себя в своих чемпах. А на счёт ошибок, так во первых я тебе тут не диктант на уроке пишу чтобы перепроверить, а во вторых - русский язык я в школе не учил. Только украинский
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 29.08.2021 20:28
    +2
    New Zealander, 29.08.2021 20:24
    Надо Шахтёру ещё пару опытных игроков купить. А-то с одними 22 летними не всегда получается достичь результата. Вот с Сассуоло надо перетащить Жереми Богу и Берарди. И будет порядок
    И лимит на легионеров отменить в Украине?
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
    Ярослав Мирошниченко, 29.08.2021 20:28
    0
    Шо там убогие -4 не замерзли уже? Колхоз вас технично об газон еплетом повозил и вставил по самые гланды Понакупали калек на 50 миллионов а результат тот же
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 29.08.2021 20:27
    0
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 20:24
    Он уже 6 очков с Реалом взял ртом этой осенью
    Правда спорить чего-то не хочет
    А +2 с Интером?
    Я игру не смотрел, но и так понятно... Игра была равна играло два говна
    Ссылка
    Skillz
    Skillz, 29.08.2021 20:27
    +5
    Ждем еще решение КДК по додику, и справедливую дисквалификацию как минимум на 3 матча
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 29.08.2021 20:27
    +3
    cucumber, 29.08.2021 20:25
    вы там в опзж хорошо разбираетесь в сортах ваты, для меня это все ОПЗЖ
    Если нет, то зачем и лезть в такие дела. Пишите про футбол и Металлист.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 29.08.2021 20:26
    -5
    это все динамовское коллективное бессознательное.. всю по Юнгу
    Ссылка
    Semiramida
    Semiramida, 29.08.2021 20:26
    +2
    New Zealander, 29.08.2021 20:16
    Вообще Шахтёр играет так же как Реал, Лион и другие топы. Все силы на ЛЧ и там виигрует от топиков, а в чемпе проиграет от всяких слабачков
    Не несите юноша бред! Реал - Шахтер 4:0, МанСити - Шахтер 12:0 (3:0, 6:0,3:0, ПСЖ - Шахтёр 5:0, Интер - Шахтёр 5:0, Аталанта - Шахтер 3:0, Наполи - Шахтёр 3:0, Бавария - Шахтер 7:0, Боруссия М - Шахтер 10:0 (6:0, 4:0.), ну и европейский гранд Агробизнес (6-е место Пердива) - Шахтер 1:0!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 29.08.2021 20:26
    -5
    Dinamo1975, 29.08.2021 20:25
    Игра была равна-играли два говна!
    вот пожалуйста еще бессознательное от болельщика Динама.. заказывали? получайте!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 29.08.2021 20:26
    -4
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 20:24
    Он уже 6 очков с Реалом взял ртом этой осенью
    Правда спорить чего-то не хочет
    В прошлом году получилось. Не вижу причин чтобы в этом году не получилось. Мало что поменялось что в Реале, что у нас
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 29.08.2021 20:26
    +3
    После Монако не вышло у Шахтёра расслабиться. Потому что Монзуль не позволила. А отсудила она тяжелейшую игру на отлично.
    Удаление помогло? Конечно. Но и Кобин своих настроил нормально. Как и на ничью против Зари, и как на победу над Александрией. Так что не зря их оставили.
    Отдельную заметку надеюсь увидеть про Селезнёва без эмблемы УАФ в день памяти. Зачем он опять нарывается на скандал и подставляет руководство клуба?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 29.08.2021 20:25
    -4
    Nomad, 29.08.2021 20:19
    Добкин был в ОппоБлоке, которые отдельно от ОПЗЖ шли на выборы. А теперь он представляет партию Христианские социалисты. Зачем абы шо?)
    вы там в опзж хорошо разбираетесь в сортах ваты, для меня это все ОПЗЖ
    Ссылка
    Dinamo1975
    online
    Dinamo1975, 29.08.2021 20:25
    +4
    Игра была равна-играли два говна!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.08.2021 20:24
    +1
    New Zealander, 29.08.2021 20:16
    Вообще Шахтёр играет так же как Реал, Лион и другие топы. Все силы на ЛЧ и там виигрует от топиков, а в чемпе проиграет от всяких слабачков
    закарпатфан, такой бред пишешь да еще с такими ошибками "виигрует" от топчиков ? wtf?
    Не позорься, редактируй свои сочинения иногда
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 29.08.2021 20:24
    -2
    Надо Шахтёру ещё пару опытных игроков купить. А-то с одними 22 летними не всегда получается достичь результата. Вот с Сассуоло надо перетащить Жереми Богу и Берарди. И будет порядок
    Ссылка
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