Удаление помогло. Минай дома сумел отобрал очки у Шахтера

Предыдущие два матча соперников в Премьер-Лиге в сезоне 2020-2021 годов завершились крупными победами «Шахтера» 5:1 и 4:0. Но с тех пор в «Минае» произошли большие изменения в составе и поэтому новые игроки вряд ли вспоминали о тех поражениях. А вот сыграть достойно и постараться навязать борьбу участнику группового этапа Лиги чемпионов наверняка входило в их планы.

Наставник горняков Роберто Де Дзерби сделал четыре изменения в основе по сравнению с поединком в Харькове против «Монако». На скамейке запасных остались Майкон, Витао и Алан Патрик, а Матвиенко не было даже в заявке. Вместо них на поле вышли Кривцов, Исмаили, Степаненко и Марлос.

Стартовый отрезок поединка прошел достаточно спокойно. Во всяком случае в игре ничего существенного не происходило. Разве что Марлон получил предупреждение за грубость вблизи центрального круга против Селезнева. Зато на 15-й минуте бразильский центральный защитник снова увидел перед собой карточку, только другого цвета, красного. Теперь уже за фол против Ахмедзаде недалеко от своей штрафной площади. И, таким образом, практически в самом начале матча гости остались в меньшинстве.

Интересно, что именно после удаления Марлона «Шахтер» заиграл активнее и стал создавать опасные моменты у ворот «Миная». Так, на 18-й минуте Соломон со штрафного сильно пробил в правый нижний угол и только блестящий сейв в исполнении Кучера спас хозяев поля от пропущенного гола. А еще через две минуты после ошибки защитников местного клуба Траоре мог поразить ворота с близкого расстояния, но не попал в них.

И дальше горняки больше владели мячом, несмотря на то, что имели на одного игрока меньше, а хозяева старались действовать на контратаках. Так продолжалось до 33-й минуте, когда в штрафной площади «Миная» Векляк сбил Траоре. Пенальти исполнил сам пострадавший, четко разведя мяч и Кучера по разные стороны.

Через минуту после того, как счет был открыт, уже в штрафной площади гостей в борьбе с Витао упал Ахмедзаде. Но Екатерина Монзуль и ее помощники из VAR нарушения правил не увидели. Это вызвало бурную реакцию и футболистов «Миная», и тренеров, а также болельщиков. Тем не менее, арбитр продолжала работать спокойно и удержала ситуацию под контролем.

«Шахтер» мог увеличить свое преимущество перед самым перерывом. На 45-й минуте. Соломон отобрал мяч у Гончара и с линии штрафной пробил по воротам. В этом эпизоде за хозяев поля сыграла штанга.

Второй тайм начался с атак гостей и на 48-й минуте реакцию Кучера издали проверил Маркос Антонио. Вратарь был на месте. После этого, как и в начале матча, на поле установилось затишье в игре без опасных моментов и ударов по воротам. Только на 71-й минуте Синегубу удалось пробить головой из пределов штрафной площадки, но не сильно и Пятов легко завладел мячом. Через три минуты он же нанес удар уже ногой после розыгрыша углового, но мяч полетел выше перекладины.

А затем «Минай» сравнял счет. Произошло это на 76-й минуте. Во время атаки хозяев поля последовала передача справа в штрафную площадь, Вишневский головой перебросил мяч далее своему партнеру Ахмедзаде и тот также головой метров с пяти в упор «расстрелял» Пятова.

Гости, конечно же, хотели увезти из Ужгорода не одно, а три очка. Даже в неравных составах они постарались вырвать победу. Но слишком много было у горняков брака в передачах, особенно тогда, когда надо было обострять ситуацию.

Уже в компенсированное время с поля были удалены Кулиев и Додо. Первый грубо нарушил правила и получил второе предупреждение. А бразилец решил самостоятельно выяснить отношения с обидчиком и также получил красную карточку.

Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. «Шахтер» теперь снова отстает от «Динамо» на три очка в турнирной таблице. «Минай» же обошел «Колос» и поднялся на 11-е место.

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Минай» - «Шахтер» - 1:1.

Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пен).

Гончар, 58, Кулиев, 90+1, 90+6 - Марлон, 9, Марлос, 57.

Кулиев, 90+6 (второе предупреждение) - Марлон, 15 (второе предупреждение), Додо, 90+6 (неспортивное поведение).

«Минай»: Кучер, Гончар, Векляк, Горин, Синегуб, Петрусенко, Месхи (Кулиев, 61), Ахмедзаде (Матич, 90), Лиховидько (Байдал, 72), Билоног (Б. Коваленко, 61), Селезнев (Вишневский, 72).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 83), Степаненко, Маркос Антонио, Тете (Витао, 19), Марлос (Судаков, 69), Соломон (Майкон, 69), Траоре (Сикан, 83).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МИНАЙ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА