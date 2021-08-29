Сегодня, 29 августа «Минай» в шестом туре УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Составы команд:
«Минай»: Кучер, Лиховодько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Билоног, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхи, Селезнев
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Траоре
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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Источник — Sport.ua
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