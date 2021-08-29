Минай – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 6-го тура УПЛ

  • 29.08.2021 16:59
  • 637 просмотров
  • 0 комментариев
Минай – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер

Сегодня, 29 августа «Минай» в шестом туре УПЛ принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Составы команд:

«Минай»: Кучер, Лиховодько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Билоног, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхи, Селезнев

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Траоре

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности