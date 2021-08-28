6-й тур
Волынь
0 : 0
Металлист
15’   ТВ-трансляция: 

Волынь - Металлист - 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура украинской первой лиги

  • 28.08.2021 18:45
  • 2291 просмотр
  • 5 комментариев
Волынь - Металлист - 0:0. LIVE
© ФК Металлист

Украинская первая лига. 6-й тур

Волынь - Металлист - 0:0

«Волынь»: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Чепелюк, Рябов,  Ляшенко, Климец, Сад, Кобзар

Запас: Коркодим, Савченко, Кристин С., Теслюк, Кузнецов, Богомаз, Янчук, Мороз, Ольхович, Миронюк, Кристин В.

«Металлист»: Рыбка, Горбунов, Федорив, Мизюк, Романюк, Сарапий, Балули, Танковский, Танчик, Риаскос, Пейшото

Запас: Каневцев, Шамич, Билый, Демченко, Подлепенец, Банада, Поступаленко, Рязанцев

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Авангард, Луцк

15 мин. Сарапий пробил издали мимо ворот.  

13 мин. Атака Металлиста завершилась неточной передачей Балули на Риаскоса

10 мин. Опасно! Первый ответный выпад хозяев поля. Ляшенко справа отдал передачу под удар Рябову. Тот пробил в дальний угол, но в ворота не попал.

6 мин. Металлист продолжает владеть игровым преимуществом. 

3 мин. Опасно! После подачи углового Мизюк пробивал по воротам, но голкипер Волыни мяч парировал.  

2 мин. Гости больше контролируют мяч и заработали угловой. 

Хозяева поля играют в красно-белой форме, гости - в желтой форме. 

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В субботу 28 августа в матче 6-го тура украинской первой лиги в Луцке футболисты местной «Волыни» будут принимать харьковский «Металлист». 

Харьковчане удачно стартовали в новом сезоне, одержав пять побед в пяти поединках и являются единоличными лидерами турнира. Они забили больше всех мячей - 14, пропустив в свои ворота всего три. Уже по ходу чемпионата команда продолжает усиливать состав и на этой неделе подписала еще одного новичка  - 21-летнего игрока средней линии Артема Белого. «Волынь» перед этим туром находилась на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе только одну победу. Зато хозяева поля еще ни разу не огорчали болельщиков поражениями.  

Матч «Волынь» - «Металлист» пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Начало игры в 18.45. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 28.08.2021 19:02 (изменен)
    -2
    Гра першої ліги на головній, а не результат металіст1925 Дніпро-1?скільки ж забашляв сайту Ярославський?
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 28.08.2021 18:57
    +1
    Желто синий самый сильный.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 28.08.2021 18:54
    +2
    А где нытьё про карточки и пенали? В прошлой статье были
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 28.08.2021 10:31
    +4
    Верим в команду!!!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 28.08.2021 10:26
    +4
    Удачі відновленому Металісту! Вперед до УПЛ без жодного втраченого балу!
    Ссылка
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