Яремчук для Динамо, Вернидуб для Шахтера, победа Свитолиной, фиаско мужиков

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 августа.

1. Шериф и Бенфика. Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов. 26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда.

2. Свитолина на пути в полуфинал турнира в Чикаго впервые обыграла Младенович. Элина будет сражаться за выход в финал после разгромной победы над француженкой.

3. Мужики так и не нашлись. Заря снова проиграла Рапиду. Подопечные Скрипника могли сыграть вничью, но забили только один пенальти из двух в конце игры.

4. Украинка Мерешко завоевала серебряную медаль вслед за золотом. Девятая награда в копилке сборной Украины.

5. Лига Европы. Рейнджерс и Галатасарай вышли в группу. Результаты плей-офф квалификации Лиги Европы.

6. Там есть и Заря. Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги конференций. Сама жеребьевка состоится уже в пятницу.

7. Салернитана сделала предложение Динамо по Супряге. Итальянский клуб нацелен подписать форварда, если сумеет договориться с Суркисом.

8. Где в НБА может продолжить карьеру Святослав Михайлюк. Выбираем клуб, который может подписать украинца.

9. Шахтер собирает информацию по 19-летнему хавбеку Сантоса Пирани. В прессу попало имя еще одного молодого бразильца, находящегося на «карандаше» у «горняков».

10. Коляденко получит еще одну квартиру. Первую она подарила тренеру. Власть Ирпеня отметила медалистку Токио и ее наставника.